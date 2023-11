Energipedia, la guida facile alle bollette energia

Energipedia: arriva la guida facile alle bollette energetiche, per capire termini che per molti italiani sono astrusi. Come Pod, Pun, potenza impegnata…

Energipedia: che vuol dire costo di dispacciamento o Pod, Pun…

Arriva per tutti il mercato libero dell’energia, in cui tutti dovremo scegliere a quale gestore e a quale offerta aderire. Senza più il riparo (per chi ancora lo utilizza) del mercato a maggior tutela, con le tariffe decise da un’autorità pubblica come Arera. Importante, in questo contesto, comprendere in maniera più approfondita e semplice. quali sono le componenti rilevanti della bolletta. Per rispondere a concrete esigenze di chiarezza, Pulsee Luce e Gas ha presentato una breve guida cui ha dato il nome di Energipedia. Fornendo un glossario semplificato di termini che sembrano talvolta indecifrabili, ma che caratterizzano l’importo finale. Tra le parole con cui si ha maggiore dimestichezza c’è il Pod (44,7%). Si sa poco, invece, di elementi cruciali come la differenza tra potenza contrattualmente impegnata e disponibile (39,8%), costo di dispacciamento (29,3%) e Pun (21,9%).

Un italiano su 4 non sa la differenza tra mercato libero e tutelato

Pulsee, che è un marchio di Axpo, ha voluto poi testare il livello di consapevolezza della popolazione su questi temi, con una ricerca svolta da NielsenQ. Gli italiani che hanno partecipato all’indagine, oltre all’importo, dichiarano di fare particolare attenzione a: 1) Riepilogo dei consumi in bolletta (55,7%). 2) Dati della fattura (49,8%). 3) sunto delle spese imponibili e delle imposte (45,6%). 4) riepilogo delle letture del contatore (40,6%) 5) Storico dei consumi dell’ultimo anno (39,6%). Più in generale, un italiano su quattro dichiara di non conoscere affatto la differenza tra mercato libero e tutelato. Un dato che sale al 54,1% nella fascia d’eta’ tra i 18 e i 25 anni. Un italiano su tre si dichiara preoccupato da questo passaggio: ‘la ‘cultura’ energetica del nostro Paese necessita di un rafforzamento.

– Leggi anche: Bollette luce, il ministro: nessuna proroga per il mercato tutelato