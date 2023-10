Energica sbarca anche alle Barbados

Energica si conferma partner d’eccellenza green per i servizi di Polizia straniera. Ora tocca alle Barbados mettere a disposizione dei propri agenti alcune EsseEsse 9+ elettriche.

Nuovi orizzonti caraibici per Energica e le sue sportive a zero emissioni. Dopo aver rifornito la Gendarmerie francese di alcune Experia, la Casa modenese va ora in supporto della Polizia dell’isola delle Barbados, arricchendo di EsseEsse 9+ la flotta di servizio locale.

Energica ha infatti stipulato una nuova partnership con Bim EV Services, unico rivenditore di veicoli elettrici delle Barbados, per fornire soluzioni di trasporto sostenibili alla Polizia, una delle più grandi unità di servizio pubblico gestite dal Governo dell’isola.

Missione Caraibi

Un’acquisizione ritenuta una “pietra miliare” per lo sviluppo del trasporto green nell’intera regione dei Caraibi, lodata dallo stesso Primo Ministro Mia Amor Mottey:

“Le misure che dobbiamo adottare per contrastare il cambiamento climatico e l’inquinamento sono numerose e talvolta possono sembrare molto difficili da realizzare. Ma ogni passo nella giusta direzione fa la differenza, per quanto piccola. Ed è compito del Governo indicare la strada e dare l’esempio”.

Le motociclette EsseEsse 9+ di Energica sono state mostrate per la prima volta ai cittadini delle Barbados in un evento ad hoc e ora fanno parte integrante della flotta della Polizia locale.

Come rivenditore in loco, Bim EV Services fornisce il servizio completo di manutenzione, per garantire che le motociclette rimangano affidabili e siano sempre in condizioni ottimali.

Soddisfatta Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company:

“Sappiamo da dati attendibili che l’inquinamento nocivo creato da una motocicletta IC convenzionale (anche con convertitore catalitico) è oltre 12 volte quello creato da un’automobile IC equipaggiata in modo simile. Ciò significa che queste nuove motociclette elettriche Energica, in sostituzione delle tradizionali bici a benzina gestite dal servizio di polizia delle Barbados, avranno un effetto evidentemente positivo sull’ambiente, fin dal primo chilometro”.

