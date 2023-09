Energica mette in moto la Polizia francese

La Casa modenese Energica Motor rifornirà le pattuglie transalpine di alcune moto elettriche Experia, modello tourer dall’ampia autonomia.

Dopo i Bobby inglesi tocca ai Gendarmi francesi. Energica ci ha preso decisamente gusto a rifornire le flotte a due ruote della polizia straniera. Quest’estate era toccato alle pattuglie di Manchester, ora la Casa modenese è pronta a dotare anche le maggiori agenzie di Polizia francesi dell’elettrica Experia.

Questo dopo aver vinto una gara d’appalto UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics), la principale centrale pubblica di acquisto d’oltralpe, per la fornitura di moto elettriche di tipo “road trail”, con potenza superiore a 8 kW.

Nello specifico, Energica doterà la polizia transalpina di moto Experia in tre allestimenti diversi: regular (moto civetta), National Police e Gendarmerie.

Experia, l’autonomia il punto di forza

Experia è il modello più recente prodotto da Energica Motor. Una green tourer a zero emissioni, pensata principalmente per gli amanti dei viaggi, ma versatile su ogni tipo di terreno, e dotata di specifiche tecniche ad alte prestazioni.

Una moto che si distingue soprattutto per l’ampia autonomia – nel ciclo urbano dichiarata fino a 420 km con singola ricarica – ottenuta grazie a batterie ad alta capacità da 22,5 kWh.

«Siamo orgogliosi della fiducia riposta da UGAP e siamo lieti di collaborare con un istituto così importante – ha affermato Livia Cevolini, CEO di Energica Motor – Il pattugliamento apre straordinarie possibilità per le nostre moto, non solo nel presente ma anche per il future della società.

Il governo francese sta attuando importanti politiche a sostegno dell’adozione dei veicoli elettrici anche in vista delle prossime Olimpiadi. Siamo onorati di far parte di questa transizione».

Energica ha iniziato già da tempo ad occuparsi di flotte. Nell’ottobre 2022 ha rifornito il Governo indonesiano di un’ottantina di EsseEsse9+, utilizzate durante il G20 di Bali.

