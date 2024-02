Elon Musk non è più il Re di denari (ma Tesla gli rende 114,80 dollari al secondo)

Tuttavia il sito di analisi finanziarie londinese Finbold, calcolando i profitti ufficiali dichiarati dalle sue società (solo quelli di Tesla, in verità, sono pubblici), ha stabilito che Musk intasca 114,80 dollari al secondo. Cioè 6.887 al minuto, 413.220 all’ora, 9.917.280 dollari al giorno e 69.420.960 alla settimana.

L’impero di Elon Musk, da Tesla a Neuralink quota per quota. Vale 198,9 miliardi di $

il 20,5% di Tesla, quindi ha incassato per il 2023 un totale di 3,6203 miliardi di dollari. Nota Finbold che secondo il rapporto Form 10-K di Tesla alla Securities and Exchange Commission ( SEC ) degli Stati Uniti, nel 2023 la società ha realizzato un profitto di 17,66 miliardi di dollari . Elon Musk detiene, quindi ha incassato per il 2023 un totale dimiliardi di dollari.

Non sono noti invece i risultati delle altre società di Musk, non quotate in Borsa e non tenute a pubblicare i bilanci.

Sono: SpaceX (di cui possiede il 42%), Starlink (54%), X (ex Twitter, 74%), The Boring Company (oltre il 90%), xAI (25%) e Neuralink (oltre il 50%). Alcune sono sicuramente in perdita. E’ il caso di SpaceX, che ancora deve rientrare dei mostruosi investimenti iniziali. E di X che secondo lo stesso Musk dovrebbe diventare redditizia solo a partire da quest’anno.

L’unico fra i Paperoni a rimettersi sempre in gioco: dove arriverà?

Elon Musk, però, è l’unico dei grandi Paperoni a rimettersi continuamente in gioco. Arnault fonda il suo impero sul più tradizionale dei settori, la moda. Bezos e Zuckerberg, innovatori nell’idea di business, si sono limitati però a sviluppare quella. Musk invece, partito dai pagamenti elettronici con PayPal, è passato dall’auto elettrica all’aerospazio, dal trasporto pubblico ultraveloce hyperloup ai social e ora all’intelligenza artificiale e alla robotica. Ha solo 52 anni: dove potrà arrivare?

