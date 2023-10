Elisabetta Ripa lascia la guida di Enel X Way, incarico che aveva assunto due anni fa quando al timone del gruppo Enel c’era ancora Francesco Starace.

Elisabetta Ripa lascia, ora i piani di Cattaneo per la mobilità elettrica

Uno a uno stanno uscendo da Enel Group molti dei dirigenti che avevano caratterizzato la gestione Starace. La Ripa, in particolare, era arrivata in Enel X Way da Open Fiber quando la società era nata come spin-off di Enel X . L’idea era di irrobustire la nuova nata fino a portarla alla quotazione in Borsa e all’ingresso di nuovi soci. Un progetto che è completamente tramontato con l’arrivo al timone di Enel Group di Flavio Cattaneo. Ancora non è chiaro che progetti abbia il nuovo amministratore delegato per la mobilità elettrica, se ne saprà di più il 22 novembre nel Capital Market Day di Enel. Da quel che si sa, Cattaneo intende snellire la struttura del gruppo, con un accorpamento di funzioni. E quindi la cosa più ovvia in questa ottica è che Enel X Way torni alla base, in Enel X. E quindi sotto la guida di Francesco Venturini, che già aveva gestito la prima fase dell’ingresso di Enel nel mondo della mobilità elettrica.

Lascia anche Ciorra, capo dell’innovazione

Attualmente Enel X Way dichiara di avere 19 mila punti di ricarica in Italia. Lo scorso anno ha siglato una joint-venture con Volkswagen Group per creare Ewiva, una rete di ricarica ad alta potenza (high-power-charging, HPC), con 3 mila punti in tutta Italia. Colonnine con potenza fino a 350 kW e alimentate al 100% da energia rinnovabile. Tra i manager usciti da Enel Group, oltre a Ripa, si segnala anche il nome di Ernesto Ciorra, personaggio molto noto nel mondo della ricerca. Nonché responsabile della Open Innovation del gruppo Enel, branch nata per “connettere sia digitalmente che fisicamente con l’ecosistema per costruire nuove soluzioni”. Con l’idea di trovare in tutto il mondo partner con cui co-innovare nel mondo dell’energia, anche nel business della ricarica, che Ciorra seguiva da vicino.