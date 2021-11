Mobilità elettrica Enel: arrivano nuovi soci e nuovo ad

Mobilità elettrica Enel: in arrivo uno spin-off da Enel X, con la creazione di una nuova società che potrebbe quotarsi in Borsa, con nuovi soci. L’ha rivelato il n.1 di Enel Group, Francesco Starace, nel presentare il piano strategico al 2024.

Mobilità elettrica Enel: si pensa a Elisabetta Ripa

Starace ha delineato quella che si può definire la Fase Due per il primo operatore nella ricarica per auto elettriche in Italia (e tra i primi in Europa). “Abbiamo sviluppato un percorso per gradi, iniziato ancor prima di Enel X, per mettere le infrastruttura su cloud“, ha spiegato. “Questo ci ha portato a gestire le reti elettriche in modo innovativo. Ora c’è ecessità di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in giro per il mondo. L’abbiamo fatta nascere, crediamo che si debba allargare ad altri partner“. In pratica si pensa a uno spin off da Enel X della parte mobilità elettrica. Quanto ad affidarne la gestione ad Elisabetta Ripa, ex ceo di Open Fiber, Starace ha risposto: “Non è una novità, abbiamo chiesto a Elisabetta Ripa di gestire questo ramo d’azienda. E pensiamo di aprire il capitale e far entrare altri partner, cedendo quote. Rimarremo comunque in maggioranza“. Con quotazione in Borsa?: “Non lo so, ma potrebbe essere una buona scelta“.

“È il decennio dell’elettrificazione”

Più in generale nel decennio in corso l’Enel punta ad un “cambio di passo“: dal Decennio della scoperta dell’energia rinnovabile al Decennio dell’elettrificazione. “È un decennio cruciale per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi ed evitare le ripercussioni legate ad un aumento della temperatura superiore a 1,5 gradi“, avverte Starace. Questo implica “intensificare l’elettrificazione in modo massiccio“. Il n.1 Enel sottolinea che le rinnovabili sono diventate il trend dominante, che ha consentito alla decarbonizzazione di procedere a “ritmo più spedito“. Enel ha “messo i mattoni” che ora permettono di coglierne le opportunità e punta ad abbandonare il carbone entro il 2027 ed il gas entro il 2040. Sostituendo il portafoglio termoelettrico con nuova capacità rinnovabile, oltre a realizzare l’ibridazione delle rinnovabili con soluzioni di accumulo.

“Una follia dipendere dal gas, prima ne usciamo…”

Entro il 2040 l’elettricità venduta sarà interamente prodotta da fonti rinnovabili ed il Gruppo cesserà l’attività di vendita retail di gas. “Enel Green Power è stata concepita per diventare la spina dorsale della generazione futura”, ha affermato Starace, ricordando che il pano punta alla crescita della capacità rinnovabile complessiva al 2030 a circa 154 GW, triplicando il suo portafoglio al 2020 (+105 GW aggiuntivi rispetto ai 49 GW del 2020).”Le centrali a gas finiranno come sono finite quelle a carbone. Quante utilities in Europa stanno costruendo centrali a gas? E’ questione di tempo. Certo da qui al 2040 sono 18 anni, ma onestamente tra 20 anni ci saranno pochi europei che utilizzeranno il gas, tutti per motivi economici passeranno all’elettricità‘”. Chiosa finale: “Questo cambiamento arriverà più rapidamente di quanto si pensi. Il grosso dell’Europa tra 20 anni spegnerà il gas. E’ una follia dipendere dal gas. Prima usciamo meglio è “.

