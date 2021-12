Elettrico sì elettrico no: Dacia tasta il polso agli europei con un sondaggio realizzato da Ipsos in 8 Paesi europei (Italia compresa). Ecco i risultati.

Elettrico sì…/ Il climate change fa paura, ma i prezzi delle EV…

Primo dato: il cambiamento climatico è una grande preoccupazione per gli europei. Il 62% degli intervistati dice di avere modificato i propri comportamenti per combattere il riscaldamento del pianeta e l’inquinamento. E si aspetta un forte impegno da governi e aziende, con i costruttori auto in prima linea. L’elettrico può essere la risposta giusta? Per più di due terzi (69%) certamente sì. Si sale all’80% se si considera chi vorrebbe che l’auto elettrica fosse più diffusa. Ma molti (il 54%) temono che la transizione sia troppo lenta. Perché allora si vendono così poche auto elettriche? Per diversi motivi, tra cui il prezzo. E la Dacia, con la piccola Spring molto richiesta anche in Italia (20.100 euro meno incentivi), pensa di contribuire a togliere questo ostacolo.

Elettrico sì…/ L’ansia da autonomia fa 90, ma è sopravvalutata

Un’altra tradizionale remora arriva dall’ansia da autonomia, il timore di restare con la batteria ” a secco”. Eric Schilb, esperto di mobilità elettrica, la ritiene una paura ingiustificata: “Gli automobilisti pensano di guidare ogni giorno 2.000 km e, quindi, che starebbero sempre lì a ricaricare. Ma viaggi così si fanno una volta all’anno, anzi solo il 10% li fa. Bisogna che la gente scopra fino a che punto è pratico ricaricare l’auto a casa. E provare il piacere di cominciare ogni giorno col “serbatoio” pieno. Pensano che le elettriche costino di più delle auto a benzina, ma spesso non è così. Guardano solo al prezzo di acquisto e non al costo totale di utilizzo“. Fatto sta che proprio l’ansia da ricarica tiene lontani i potenziali acquirenti (38%), spaventati anche (35%) dal timore di non trovare le colonnine per ricaricare.

Marina e gli altri: chi e perché compra la Spring

Ma pesa anche la carenza di informazioni. Secondo il sondaggio Ipsos Dacia il 90% degli intervistati sa poco o nulla sulle auto elettriche e il 70% ignora di avere una colonnine vicino a casa. Il 42%, inoltre, non immagina neppure che una EV si possa rifornire (lentamente, eh…) con una normale presa di casa. Chi però vince i pregiudizi e la prova un’elettrica, la giudica più piacevole da guidare (76%). Quanto sia importante la Spring per la Dacia, infine, lo testimonia il fatto che su 10 acquirenti ben 8 non avevano mai acquistato auto della marca. Tra questi, nel report messo on-line, figura anche un’acquirente italiana, Marina: “Quando ho saputo che Dacia lanciava il suo primo modello 100% elettrico, ho pensato che fosse il momento giusto per fare il grande passo“. Mentre un’acquirente spagnola, Ana María, conferma che la scelta è stata dettata dal prezzo. E dalla possibilità di accedere al centro della sua Siviglia.