Elettrico o non elettrico? Non truccate i confronti…

Elettrico o non elettrico? L’importante è che il confronto non sia viziato da dati sballati, sostiene Pietro, in polemica con un altro lettore pro GPL. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Elettrico o non elettrico: perché fare i confronti con modelli termici sbagliati?

“D a oltre un anno seguo i video di Vaielettrico. Complimenti per la capacità di divulgare informazioni e dati oggettivi, basati su fonti scientifiche affidabili o prove reali, con diverse auto. Sicuramente siete una delle fonti attendibili sul web, se si è interessati ad approfondire le conoscenze sull’auto elettrica. Nonostante questo leggo ancora mail come quella intitolata “Meglio GPL o ibrida che elettrica”. Non riesco a capire questo insistere per dimostrare la scelta sbagliata di guidare un’auto elettrica. Quasi a volersi giustificare sul fatto che si sia scelto GPL o ibrida o Diesel. Per affermare la scelta come la migliore in termini economici, si utilizza la differenza di costo della Dacia Duster (21.000 €) con una cifra di 35.000 €. Una furbata! Se devo cambiare auto, le mie possibilità economiche sono limitate e decido per la Dacia, dovrò mettere a confronto il prezzo della Duster GPL con la Spring elettrica. Scoprendo che la seconda costa solo 450 € in più “ . a oltre un anno seguodi Vaielettrico. Complimenti per la capacità di divulgare informazioni ebasati su fonti scientifiche affidabili o prove reali, con diverse auto. Sicuramente siete una delle fonti attendibili sul web, se si è interessati ad approfondire le conoscenze sull’auto elettrica. Nonostante questo leggo ancora mail“Meglio GPL o ibrida che elettrica”. Non riesco a capire questo insistere per dimostrare la scelta sbagliata di guidare un’auto elettrica. Quasi asul fatto che si sia scelto. Per affermare la scelta come la migliore in termini economici, si utilizza la differenza di costo della) con una cifra diUna furbata! Se devo cambiare auto, le mie possibilità economichee decido per la Dacia, dovrò mettere a confronto il prezzo dellacon laScoprendo che la seconda costa solo

Quanto si inquina per produrre e alimentare una termica? Girano solo dati falsi…

“ Lo stesso vale per chi volesse comprare una Golf: farà il raffronto con la ID.3. E vale per il tema di quanto si inquina per costruire un’elettrica. Ma qualcuno è andato a vedere quanto si inquina per costruire un’auto termica? La quale è composta da centinaia di componenti per far muovere le ruote, che la portano ad un’efficienza del 20%, il 90% di un’elettrica. Senza contare l’inquinamento che produciamo per estrarre, raffinare e trasportare il carburante e quello che producono le auto termiche. Capisco che oggi l’auto elettrica non è ancora adatta a tutti, ma è adatta a tanti. E credo che questa ostinazione da parte di alcuni nel divulgare dati e informazioni false sia principalmente dovuta a superficialità e ignoranza. Nell’affrontare e accettare il cambiamento climatico e, di conseguenza, il cambiamento inarrestabile della nostra mobilità. Io non sono ancora un possessore di auto elettrica, ma spero di diventarlo al più presto “ . Pietro Gabusi

Elettrico o non elettrico, i paragoni sono molto complicati

Risposta. Le analisi sulle emissioni sono spesso simili alle tesi dell’Azzeccarbugli. Ricordate il personaggio manzoniano che sosteneva che, a saper maneggiare le grida (le leggi), anche un colpevole diventa innocente e viceversa. Nell’articolo citato da Pietro, un lettore spiegava perché, secondo i suoi calcoli, una Duster a GPL costa meno ed è molto meglio di un’elettrica più cara. Aggiungendo, che con un pieno di 50 litri (spesa 35 euro) è in grado di fare tra i 550 e 600 km. Affermazione subito smontata un altro lettore, Simone Moresi: “Posseggo una Duster Gpl, ma i 500-600 km con un pieno non li ho mai visti, max 370/400 quando vai ai 100 in autostrada ed i camion quasi ti sorpassano o gli dai noia“. La verità è che è molto complesso fare questi confronti, elettrico e termico sono proprio due mondi diversi. E bisognerebbe evitare di cadere in luoghi comuni tipo “dopo 5 anni un auto elettrica non vale quasi piu niente” letto nell’articolo citato.

——————–