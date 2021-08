Electraply, e-bike in legno di pioppo e betulla

Il concetto di design è ispirato alla motocicletta Triumph TR6 Trophy Scrambler che Steve McQueen guida in “The Great Escape”. Ma Evie dice di essere stata influenzata anche dal libro “Lone Rider” di Elspeth Beard, che è stata una delle prime donne inglesi a girare il mondo su una BMW R60/6 negli anni ’70. E infine dalla Yamaha SR 250 Scrambler, una delle moto scrambler più utilizzate per le customizzazioni.

Ma tutto questo poco importa a fronte invece della straordinaria soluzione costruttiva. Tutto il telaio è ricavato da un compensato a strati di pioppo e di betulla aggiunti uno sull’altro e poi incastrati in una sorta di arabesco che ricorda le architetture di una cattedrale gotica.

Le uniche parti in metallo solo i forcellini in acciaio inossidabile, il manubrio, i pedali e le ruote. Nel mozzo di quella anteriore è integrato il motore. E una batteria Yose da 36v 12,5ah è collocata fra la sella e il manubrio, sul longherone orizzontale, come una sorta di piccolo serbatoio.

La sella ricorda quella classica delle moto scrambler ed è contenuta in un telaio in bambu’.

Evie sta ora cercando di avviare una campagna su Kickstarter per coloro che vogliono acquistare Electraply. Oppure costruirsela in casa, seguendo le istruzioni che il falegname mette a disposizione in due e-book gratuiti su questo sito web.

