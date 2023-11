EICMA 2023. Velocifero Race-X nella versione definitiva

Svelato un anno fa come prototipo, Velocifero Race-X si ripresenta ad EICMA nella sua veste definitiva. Un ritorno importante al Salone milanese per lo scrambler elettrico ideato da Alessandro Tartarini, guidabile dai 16 anni e che si ricarica anche dalle colonnine pubbliche.

Dal design meno aggressivo del concept visto nel 2022, rivisto nel frontale e con linee nel complesso più morbide, Race-X è pronto a svelarsi nella sua forma definitiva non tralasciando nulla in fatto di sostanza. La nuova elettrica firmata Tartarini debutterà presto sul mercato italiano, con un bagaglio qualitativo non banale.

A partire dalle prestazioni, sulla carta molto interessanti. Il motore elettrico eroga infatti una potenza massima di 10 kW (7 kW nominali), con una coppia di 220 Nm, che portano la moto a toccare i 110 km/h, con la solita efficace accelerazione.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 6,48 kWh (72 V) e garantisce a Race-X un’autonomia dichiarata fino a 170 km.

Da sottolineare che la ricarica completa può essere effettuata in circa 2,5 ore non solo da una comune presa da 110-240 Volt, utilizzando l’apposito caricabatterie, ma anche presso le colonnine pubbliche di ricarica in AC. Fatto assai raro su moto elettriche di questo calibro.

Ruote diverse. Poco peso

A livello strutturale, Velocifero per la versione definitiva di RACE-X ha rivisto il posizionamento delle batterie, creando una parte centrale carenata che si integra con la struttura del telaio in alluminio a vista.

Le ruote in lega sono da 17” all’anteriore e da 15” al posteriore. Tradizionali le sospensioni. L’impianto frenante conta invece di due dischi anteriori di diametro 320 mm e uno posteriore di 225 mm.

Grazie all’utilizzo di leghe leggere, il peso in ordine di marcia è contenuto in 153 kg, di cui 43 di sola batteria.

Dal punto di vista tecnologico, Race-X è equipaggiato con un display touch da 5,5″ di ultima generazione con tecnologia TFT. Tra le varie funzioni si possono selezionare 4 modalità di guida diverse.

Da marzo anche in Italia

Race-X inizierà ad essere prodotta da marzo 2024 e sarà disponibile, anche in Italia, in quattro colorazioni ad un prezzo di 7.600 euro.

La moto si può guidare già a 16 anni con patente A1.

Nell’attesa del debutto in strada, la si potrà ammirare ad EICMA come una delle principali novità presenti nello stand Velocifero.

