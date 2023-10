EICMA 2023. Tante novità e largo ai giovani

EICMA continua a confermarsi un evento due ruote in forte crescita. Quest’anno 1.700 brand in scena nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, dal 7 al 12 novembre.

Nel 2021 i padiglioni della Fiera di Milano occupati da EICMA erano appena quattro. Lo scorso anno erano sei e quest’anno saranno otto! Potremmo fermarci qui per descrivere cos’à il salone della moto di Milano. Con 1.700 brand è infatti una delle più importanti esposizioni internazionali dedicate alle due ruote ed è anche una delle più antiche. L’edizione che si terrà a Rho dal 7 al 12 novembre sarà infatti la numero ottanta.

Questa mattina al Piccolo Teatro Strehler nella conferenza di presentazione dell’evento il presidente di EICMA Pietro Meda, approfittando della location, ha paragonato EICMA a “una complessa opera teatrale, che deve essere in grado di entusiasmare e soddisfare tanto il grande pubblico quanto gli espositori che salgono sul palco che allestiamo per loro”.

Fuor di metafora, EICMA punta a conciliare le necessità di tutti e di riunire addetti ai lavori e appassionati sotto la bandiera della passione per le due ruote. Una formula che, grazie anche a una buona gestione, fino ad ora ha portato il Salone ai vertici del settore. Ma questo non basta, e i vertici di EICMA guardano al futuro con idee nuove.

Le novità di EICMA 2023

Il fulcro del Salone rimangono ovviamente gli espositori e anche su questo fronte non mancheranno le novità. Il 28% saranno nuovi espositori e il 64% delle aziende presenti quest’anno proviene dall’estero in rappresentanza di ben 45 i Paesi. “Segno della centralità strategica e della nostra attrattività internazionale, oltre che una conferma – ha sottolineato l’AD di EICMA Paolo Magri – della attualità di un modello espositivo dinamico e sempre più ricco di contenuti ed iniziative speciali”.

Per avvicinare un pubblico giovane (ne abbiamo già scritto qui) EICMA punta quest’anno anche sugli eSport ed è già entrato nel vivo il campionato virtuale di MX. “Un progetto nato per coinvolgere giovani e giovanissimi, e – ha commentato il presidente Meda – anche uno strumento per le imprese del settore per traguardare il mercato di domani. Non mancano certo i giovani in EICMA, ma con questa iniziativa, insieme a quella degli NFT lanciata lo scorso anno e che continua, vogliamo introdurre una sorta di ‘algoritmo EICMA’ in rete per ingaggiare il nostro pubblico e portalo a vivere un’esperienza diretta di passione tra gli stand”.

Urban mobility

Un’altra novità dell’80esima edizione sarà l’area dedicata all’Urban Mobility. Ormai infatti è innegabile come le due ruote, a motore o a pedali, siano tra le soluzioni al problema della mobilità urbana.