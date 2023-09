EICMA 23. Dall’elettrico al virtuale: arriva il gaming!

EICMA ospiterà l’Esports Arena, dove si disputeranno competizioni motociclistiche online. “Un’opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi”

In principio erano moto e bici, poi con gli anni si sono aggiunti vicoli elettrici ed eBike. Ora un ancora più radicale cambio di paradigma. L’edizione 2023 di EICMA scopre la dimensione virtuale della passione per le due ruote. L’80esima edizione (che si terrà dal 9 al 12 novembre) ospiterà anche l’Esports Arena, uno spazio dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport.

Verrà organizzato un vero e proprio campionato online di motocross, l’EICMA ESPORTS MX. Potranno iscriversi giocatori da tutta Europa e Stati Uniti. Prima di EICMA un mini “campionato” di quattro gare su altrettante riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative: si parte il 2 ottobre dal tempio del cross di Maggiora, per passare ad Arco di Trento (9 ottobre), Mantova (16 ottobre) e, infine, Riola Sardo (23 ottobre).

I primi dieci classificati l’11 novembre si sfideranno nella finale gareggiando sulla fedele riproduzione digitale della pista off-road di MOTOLIVE.

EICMA pensa ai giovanissimi

l’EICMA Esports Arena ospiterà tante altre iniziative ed eventi per sviluppare il nuovo progetto sul gaming. Anche attraverso i videogames infatti si può vivere la passione per le due ruote.

“È un’opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi e promuovere i valori del nostro mondo” ha spiegato il direttore esecutivo di EICMA, Giacomo Casartelli. “È per noi un posizionamento strategico voluto e ricercato, uno strumento efficace ed indispensabile per creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico senza soluzione di continuità e per dialogare con i futuri clienti dell’industria che portiamo in scena”.

Chi volesse iscriversi al primo titolo EICMA ESPORTS MX può già trovare tutte le informazioni e il regolamento sul sito ufficiale della manifestazione www.eicma.it. Le gare saranno trasmesse live su Twitch.

