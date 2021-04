Effetto elettrico: giù la media delle emissioni del nuovo

Effetto elettrico: accelera il calo medio delle emissioni di CO2 delle auto nuove vendute in Europa. Nel 2020 è sceso a 106.7 g/km (–12% sul 2019).

Effetto elettrico: sei Paesi sotto quota 100 (non l’Italia)

Il dati sono stati raccolti da JATO Dynamics nei 21 principali mercati europei. Con un risultato incoraggiante, reso possibile dall’impatto delle auto elettriche e delle ibride plug-in. L’anno scorso le auto con la spina hanno raggiunto il 10,6% di quota di mercato, con 1,21 milioni di immatricolazioni (466 mila nel 2019). Ovviamente al risultato hanno contribuito i forti incentivi offerti dai governi per l’acquisto di auto “pulite”, una politica accentuata in tempi di Covid-19.

Quanto CO2/km emettono le auto vendute in Europa (valore medio)

Secondo Felipe Munoz di Jato “è significativo che in un anno in cui milioni di potenziali clienti erano costretti in casa, la media sia scesa di 15 g/km. Significa una svolta radicale nel modo di intendere la mobilità e un crescente appetito per soluzioni sostenibili“. Sei Paesi hanno fatto meglio di tutti, scendendo sotto i 100 g/km. E non a caso sono tra i mercati in cui le auto con la spina sono più diffuse. Ovvero Olanda, Danimarca, Svezia, Francia, Finlandia e Portogallo. All’estremo opposto, maglie nere, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e la solita Polonia.

E l’Italia? Non brilla per attenzione degli acquirenti alla sostenibilità delle auto che comprano. La media del venduto 2020 è stata di 113,3 g/km, quindi 5,6 g/km al di sopra della media. Un risultato dovuto alla scarsa diffusione di elettriche e ibride plug-in, che nel 2020 hanno pesato per solo il 4% del venduto.

A livello continentale, comunque, la svolta c’è stata e secondo Jato indietro non si torna. Paradossalmente a guidare la rivoluzione elettrica è un tipo di veicolo che non è proprio il vessillo della sostenibilità come i Suv: “In genere tendono a essere più pesanti delle altre vetture, il che si traduce in maggiori consumi”, spiega Munoz. “Ciò detto, sono in testa alla lista nelle preferenze per l’elettrificazione e ne vedremo un’ulteriore crescita nei mesi a venire“. Già nel 2020, comunque, le emissioni di Co2 dei nuovi Suv venduti è calata in media di 16.2g/km, più della media generale. Questi dati non tengono conto delle emissioni durante la produzione delle auto, ma solo nell’uso su strada. E più grandi e capaci sono le batterie (come nei Suv), più alte sono le emissioni in questa fase.

Emissioni 2020: la “pagella” ai gruppi di costruttori