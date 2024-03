Ecoincentivi, potremo usufruirne sia io che mia moglie?

Ecoincentivi attuali e in arrivo, possiamo usufruirne sia io che mia moglie per l’acquisto di due auto? È la domanda di Ivan Giovanni, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ecoincentivi, se si comprano due auto possiamo utilizzarli per acquistare due auto?

“N on sono riuscito a trovare nessuna documentazione/regolamentazione ufficiale in merito, quindi provo a chiedere a voi. È possibile usufruire degli ecoincentivi auto più volte? Ad esempio: io potrei usufruire degli ecoincentivi attualmente in vigore e, quando usciranno i nuovi ecoincentivi auto, mia moglie usufruire di questi ultimi? Oppure, quando usciranno i nuovi ecoincentivi, potremmo usufruirne sia io che mia moglie per l’acquisto di due veicoli? In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti “. Ivan Giovanni D’Acunto

Al momento nessun problema, con i nuovi maxi-bonus invece…

Risposta . Con la normativa attualmente in vigore non ci sembra che ci siano limiti. Nella Guida on line del ministero (sezione Domande frequenti), punto 7 della parte dedicata agli acquirenti, c’è un chiarimento indicativo. La domanda è: “È previsto un limite massimo di prenotazioni per ciascun acquirente di contributi per i veicoli M1, N1 e M1 speciali?“. Risposta: “No, la normativa per le suddette categorie non prevede restrizioni“. Quindi: se uno può addirittura comprare più auto fruendo degli incentivi, logico dedurne che più persone in famiglia lo possano fare. Ricordiamo che i mezzi di categoria M1 sono le auto, gli N1 e M1 sono i veicoli commerciali e speciali. Attenzione, però: da quel che è stato anticipato sui nuovi bonus in arrivo, gli sconti più rilevanti (fino a 13.750 euro) sono previsti per chi ha un ISEE inferiore a 30 mila euro. L’ISEE è l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente: in pratica la “carta di identità” economica del nucleo familiare”, cioè di tutte le persone riportate sullo stato di famiglia. Logico pensare che questa agevolazione venga praticata solo una volta per famiglia. Ma su questo e su tutto il resto aspettiamo i chiarimenti del governo. . Con la normativa attualmente in vigore non ci sembra che ci siano limiti. Nelladel ministero (sezione), punto 7 della parte dedicata agli acquirenti, c’è un chiarimento indicativo. La domanda è: “È previsto unper ciascun acquirente di contributi per i veicoli M1, N1 e M1 speciali?“. Risposta:No, la normativa per le suddette categorie“. Quindi: se uno può addirittura comprare più auto fruendo degli incentivi, logico dedurne che più persone in famiglia. Ricordiamo che i mezzi di categoriasono le auto, glisono i veicoli commerciali e speciali. Attenzione, però: da quel chesui nuovi bonus in arrivo, gli sconti più rilevanti (fino a) sono previsti per chi ha unL’ISEE è l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente: in pratica la “carta di identità” economica del, cioè di tutte le persone riportate sullo stato di famiglia. Logico pensare che questa agevolazione venga praticata soloMa su questo e su tutto il resto aspettiamo i chiarimenti del governo.