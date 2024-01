Ecco perché vendiamo le elettriche usate: Pietro risponde alla lettrice che, vedendo tante WV di seconda mano sul mercato, ipotizzava una disaffezione . Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it .

Ecco perché vendiamo: “Per comprarne un’altra…”

“R “R Aurora Fabbri, in merito alla vendita di auto elettriche da parte di chi vuole sbarazzarsene perchè…scontento. ispondo alla lettrice sig.rain merito alla vendita di auto elettriche da parte di chi vuole sbarazzarsene perchè…scontento.

Il sottoscritto è possessore ‘super soddisfatto’ di una di quelle 400.000 auto usate in vendita. Mi si chiederà: e allora perchè la vende? Non certo per sbarazzarmi di un auto che non va bene. Ho messo in vendita la mia Zoe R135 Flex Intens, immatricolata a maggio 2020, semplicemente perchè (come illustrato nella saggia risposta alla lettrice) ho intenzione di acquistare una Tesla Model 3. La mia Zoe, 50.300 km percorsi, non mi ha dato mai problemi ed è in ottime condizioni sia di carrozzeria che di motore. È stata tenuta sempre in garage privato, i 2 tagliandi sono stati effettuati nella concessionaria Renault di Matera ed è in vendita al prezzo di 12.800 euro.

La mia filosofia è questa: non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. In altre parole: non mi sognerei mai di “rifilare” un bidone !!!! Ringrazio per l’attenzione. E chi fosse interessato può chiamarmi al 3276623700 „ . Pietro D’Onofrio, Castellaneta (Ta)

Altre due spiegazioni a tutta questa offerta di EV

Risposta. Tra i lettori qualcun altro oltre ad Aurora si è preso lo sfizio di andare a controllare che auto sono tutte queste elettriche usate. Scoprendo due cose interessanti.

La prima: molte sono etichettate negli annunci come elettriche, ma in realtà sono ibride plug-in o addirittura ibride e basta.

La seconda: tra quelle che invece sono veramente EV, tantissime arrivano dalla Germania. Come mai? La spiegazione ce l’ha data un lettore svizzero, Marco: “La Svizzera a un certo punto è stata ‘invasa’ da auto usate dalla Germania (soprattutto BMW i3). Gli acquirenti tedeschi hanno beneficiato di sconti enormi con la clausola di non potere rivendere in Germania stessa. Hanno aggirato questa clausola puntando sull’estero, la Svizzera in particolare prometteva prezzi di vendita più alti. Penso che questo non sia più possibile ora. In parte sono quindi frutto di mera speculazione, ma in parte anche di chi, potendo rivendere a buon prezzo, ha acquistato un’auto più performante“. Confermiamo che è accaduto anche in Italia.