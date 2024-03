Ecco Aceman, il Suv della Mini

Ecco Aceman, il piccolo Suv della Mini, terzo modello elettrico della marca del gruppo BMW dopo la Cooper e la Countryman. Le foto arrivano dalla Cina.

Ecco Aceman, con due batterie: da 300 e da 400 km

Come spesso accade, le autorità di Pechino pubblicano dati e immagini delle auto in corso di omologazione prima ancora che siano presentate in Europa. La Mini Aceman, poi, è stata progettata proprio in Cina, dove sarà assemblato in collaborazione con il gruppo locale Greatwall. Si tratta di un Suv decisamente compatto, con una lunghezza nella versione base di 407 cm, praticamente la stessa della Peugeot e-208 (406 cm). Verrà lanciato in due versioni, una per un uso strettamente cittadino (300 km di autonomia con 40 kWh di batterie) e una con ange più esteso (400 km con 54 kWh). Quanto alla base tecnica, la piattaforma su cui nasce la Mini Aceman è la Greatwall A30, utilizzata anche da Greatwall per la ORA 03, modello molto popolare in Cina. È presto per parlare invece di prezzi al pubblico in Italia: ne sapremo di più nella seconda metà dell’anno, in vista del lancio ufficiale.

Confermato l’obiettivo di solo elettrico al 2030

Con un veicolo dalle ruote alte, la Mini punta a rifarsi della limitata fortuna avuta finora nell’elettrico, anche per l’autonomia limitata dei prodotti messi in vendita. Secondo le statistiche Unrae, in Italia ne sono state immatricolate appena 14 nei primi due mesi del 1024. Un numero che fa pensare che sia praticamente sia stato tutto bloccato in attesa della nuova generazione di modelli. Le nuove Mini Cooper, in particolare, sono già state presentate nell’ottobre scorso a Milano. In due versioni elettriche: la Cooper E e la Cooper SE. Con una potenza di 135 kW/184 CV e un’autonomia di 305 km per la prima e di 160 kW/218 CV e un’autonomia di 402km per la seconda. “Per noi sta iniziando una nuova era perché questi sono i primi due prodotti di un percorso che ci porterà verso un futuro totalmente elettrico nel 2030“, disse all’epoca Federica Manzoni, Head of Mini Italia.