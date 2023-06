Ecco 403 E, pala elettrica di JCB

A JCB puntano sull’idrogeno, ne abbiamo parlato al webinar e al convegno a Samoter, ma coltivano anche l’elettrico. Dopo aver venduto più mini pale elettriche lanciano la pala gommata JCB 403E con una batteria più grande dello standard della categoria: 20 kWh.

Motore elettrico da 33 kW

La capacità della batteria è fondamentale per il successo di un mezzo da lavoro che ha necessità di coprire come minimo un turno da lavoro. Da JCB fanno sapere che quella montata su 403 E con i suoi 20 kWh “è la più grande per capacità della categoria“.

Passiamo al motore: 33,4 kW (potenza di picco) con tre modalità di guida. Segue la pompa idraulica da 20 kW (potenza di picco) con modalità pala e forca, assali ZF con trazione integrale permanente. Elettrica ma anche investimento sul 4.0 con il

“cruscotto digitale e controller rotativo per operazioni di precisione“.

Tre le modalità operative: Roading, Dynamic e Precision. Ciò consente un maggiore controllo delle prestazioni, a seconda dell’attività da svolgere, e si permette di utilizzare soltanto l’energia necessaria.

Con l’elettrico le manovre di lavoro godono di maggiore stabilità e quindi di precisione mentre sulle performance da JCB sottolineano che “corrisponde alla produttività del modello diesel 403”. Su questo lato segnaliamo che “con un carico operativo di oltre 850 kg, garantisce eccellenti prestazioni di sollevamento per una macchina talmente piccola”.

Come ricaricare la 403E

La nuova 403E è dotata di un caricabatterie integrato e delle relative spine. Si può così collegare la macchina alla rete elettrica domestica o alla presa CEE (i cavi di ricarica sono inclusi di serie). Quando si utilizza il caricabatterie rapido opzionale, basta utilizzare un’alimentazione trifase.

Vediamo i tempi: con la ricarica rapida siamo a 2 ore (0-100%) e la durata di funzionamento, annunciano da JCB, è superiore a 4 ore. La 403E utilizza gli stessi cavi di ricarica delle altre macchine della gamma JCB E-TECH, per cui si possono utilizzare gli stessi cavi per l’intera flotta elettrica.

Il display interattivo offre diverse informazioni sulle condizioni della macchina, e il quadrante rotativo consente all’operatore di selezionare vari parametri di prestazione.

Macchina compatta, ideale per gli spazi chiusi

Uno degli elementi positivi di 403 E è la sua compattezza, quindi una pala ideale per lavorare in ambienti interni, sotterranei o in altri spazi chiusi. Luoghi dove è un crimine operare con mezzi a idrocarburi visto il pericolo per la salute dei lavoratori.

La scelta di una macchina da lavoro elettrica garantisce minore rumorosità, manutenzione, vibrazione e la riduzione delle emissioni nocive e inquinanti. Un dato fondamentale soprattutto quando si opera in contesti altamente popolati dove l’inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale ma anche sanitario.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico–