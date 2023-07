eBike del futuro: Iris ha tre ruote e carrozzeria in acciaio

Si chiama Iris l’eBike del futuro: ha tre ruote, una carrozzeria in acciaio e monta anche un sistema di purificazione dell’aria.

Grant Sinclair lo ha fatto di nuovo. Il progettista inglese ha aggiornato la sua Iris, visione personale di eBike del futuro nata dalla sua matita nel 2017. Oggi possiamo guardare le prime immagini della versione 2023 di Iris eTrike, un triciclo a pedalata assistita che rientra nella categoria dei velomobili. Ovvero veicoli a pedali progettati per essere aerodinamici e ospitare il pilota dentro un piccolo abitacolo.

La nuova versione propone dei miglioramenti molto interessanti. Mantenute le caratteristiche tecniche principali come la posizione di guida reclinata con comandi laterali e il motore Bafang da 250 W che fornisce potenza fino ai 25 km/h di velocità. Innanzitutto il sistema di raffreddamento e purificazione dell’aria HEPA, che permetterebbe a chi pedala all’interno dell’abitacolo di non sudare e non dover respirare lo smog proveniente dal traffico. Un bel colpo per una eBike completamente isolata dalle intemperie esterne. La controindicazione sta nel volume di un mezzo che potrebbe avere difficoltà a circolare su piste ciclabili e che non è ancora contemplato nei regolamenti stradali mondiali.

Innovazione nell’innovazione

Ma pensiamo al futuro e vediamo quali altre innovazioni ci sono in questa eBike. Il corpo della bici è costruito in schiuma EPP e ha adesso sezioni sostituibili e riciclabili. Risulta dunque resistente e ben visibile nel traffico grazie alla maggior illuminazione a strisce LED multicolore (faro, freno e indicatori). Ha un sedile ergonomico e pieghevole in modo che oltre 100 litri di stivaggio siano accessibili dall’interno della cabina. La cover superiore, realizzata in acrilico aeronautico, include adesso una funzione che impedisce di appannarsi.

Prezzo e altre specifiche di Iris

Incredibilmente è già possibile preordinare la eBike Iris sul sito ufficiale al prezzo di circa 5.850 euro. Come detto la batteria (estraibile) agli ioni di litio ha una capacità 48v 20Ah per un autonomia fino a 50 km con una singola carica. Per quanto riguarda il motore si può scegliere fra tre versioni di Bafang mid drive. Cioè M215 – 250 watt (80Nm), M315 – 500 watt (100Nm) e M615 – 750/1000 watt (160Nm). A dire il vero solo il primo è ammesso alla libera circolazione in Europa.

Per quanto riguarda gli pneumatici abbiamo due ruote BMX in carbonio da 24 pollici anteriori e una ruota MTB in carbonio da 26 pollici sul posteriore. Tutte e tre sono fornite da Tannus e sono da carico a prova di foratura. Freni a disco meccanici Spyre (anteriore e posteriore). Cambio con cassetta a 9 velocità e deragliatore con leve del cambio microSHIFT Advent Trigger. Pedali a doppia faccia Shimano PD-EH500 SPD (per scarpe da strada o clip-on professionali).

Per finire diamo un’occhiata all’abitacolo alloggiato in una cover superiore in plexiglass trasparente aeronautico resistente all’abrasione e idrorepellente. Display LCD che mostra velocità, distanza, carica della batteria e modalità di alimentazione. i fari sono quattro LED RGB sulla parte anteriore per fari e indicatori di direzione. Luce di stop posteriore a LED con frecce integrate. Infine il telaio è in acciaio cromato con corpo in schiuma EPP superleggera. Costruzione del corpo ispirata alla tecnologia dei caschi da sci. Dimensioni: 260 (L) x 94 (L) x 128 (A) cm. Peso: 50 chili compresa la batteria.

Storia della eBike Iris

Grant Sinclair è il nipote del defunto inventore Sir Clive Sinclair. Possiamo chiamare il nonno uno Steve Jobs britannico, creatore di computer portatili già alla fine dei ’70 e pure di un triciclo che ricorda molto Iris. A proposito di Iris, una prima versione uscì nel 2017 e già allora colpì per il suo aspetto futuristico e le tante funzionalità di cui disponeva. Tanto da guadagnarsi il titolo a Eurobike 2017, piuttosto inflazionato a dire il vero, di “Tesla delle biciclette”.

L’attuale aggiornamento ricalca esteticamente il suo predecessore ma lo arricchisce di ulteriori opzioni volte a migliorare l’esperienza di guida. Nel 2020 Iris è stata testata dall’astronauta Tim Peake (Video sopra), il quale ha provato IRIS durante il The One Show della BBC nel 2020, rilasciando subito dopo dichiarazioni positive in merito all’accelerazione, alla velocità raggiunta e al divertimento che si prova alla guida del veicolo.

