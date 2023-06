Decathlon eBike Magic 2: la bici che sa dove andare

Decathlon eBike Magic 2 pianifica in anticipo il percorso e gestisce l’energia della batteria in base alla destinazione impostata. Per ora è solo un prototipo, ma è molto probabile che arrivi sul mercato.

Chi pensa a Decathlon come un discount dell’abbigliamento e dell’attrezzatura sportiva, sbaglia. O almeno non coglie la complessità dell’azienda francese che, soprattutto nel mondo eBike è sempre al lavoro per creare novità interessanti. Ma soprattutto utili.

Questo ad esempio è il caso di Magic 2 (poi capiremo perché). Si tratta di una eBike Decathlon da cima a fondo che nasce per sostituire l’automobile negli spostamenti urbani o comunque a corto e medio raggio. Ma cosa ha di tanto speciale Magic 2?

Decathlon eBike Magic 2 davvero smart

Si tratta di una bicicletta elettrica intelligente che utilizza un software di ottimizzazione dell’energia. Questo avviene grazie a un’applicazione sviluppata ad hoc per Magic 2 con la quale è possibile pianificare il viaggio fino a destinazione. A quel punto l’applicazione si occuperà di trasmettere all’eBike tutte le informazioni necessarie a completare al meglio il tragitto. Quindi si potrà sapere in anticipo, ancor prima di uscire di casa, se la batteria durerà a sufficienza. Inoltre avverranno in automatico tutti quegli accorgimenti per ottimizzare l’utilizzo della batteria stessa che di conseguenza durerà più a lungo nel tempo.

Ma non è tutto, perché Decathlon ha pensato di creare un sistema di batteria addizionali facilmente montabili con un pacco ulteriore che aumenta di 50 km l’autonomia media. Inoltre i tecnici di BTwin hanno pensato al recupero di energia sia in frenata che in discesa, quantificando nel 30% in più l’autonomia recuperata. Il risultato è che si arriverà a destinazione avendo fatto il minor sforzo possibile.

Tanto spazio di carico

Magic Bike ha poi un’ottima capacità di carico. Infatti è dotata di un supporto frontale per un borsone capiente e un portapacchi posteriore che permette di fissare lateralmente 2 borse. Sono tanti gli accessori compatibili. Tra questi, anche un rimorchio che può trasportare un bambino (dotato di cinture di sicurezza e rollbar) o, nell’evenienza, carico extra. All’attacco posteriore si può addirittura attaccare una seconda bicicletta per bambini.

La Magic 2 al momento resta una concept e Decathlon non ha ancora chiarito se in futuro la metterà in produzione o meno. Ma visto il lavoro svolto, e i precedenti di cui vi parliamo al prossimo paragrafo, è probabile che alla fine la metterà in catalogo.

La prima volta un anno fa

Non è la prima volta che Decathlon si cimenta con una bici del genere, non è un caso che la eBike in questione si chiami Magic 2. Circa un anno fa infatti si era affacciato un concept BTwin Concept 01, il cui progetto derivava da uno studio francese, secondo cui anche chi lavora a meno di 5 km da casa tende ad andare a lavoro in automobile. Lì c’erano sbloccaggio con chiave wireless o anche tramite smartphone. Facilità d’uso che non dipende solo dall’assistenza del motore elettrico, nel mozzo della ruota posteriore, ma anche dal cambio automatico che gestisce la potenza e la velocità in base all’andatura.

Su Concept 01 i freni avevano una sola leva per attivarli entrambi, con il sistema a gestire la ripartizione. Anche la batteria presenta una caratteristica diversa dal solito. È estraibile, ed appena sollevata rivela la divisione in moduli. Possono essere inseriti da uno a tre moduli, per autonomie massime di 30, 60 o 90 km, scegliendo dunque anche quanto peso portarsi appresso. Infine l’ultima semplificazione riguarda la manutenzione. La trasmissione è con cinghia in carbonio, notoriamente più facile da gestire rispetto alla catena, ma qui fa un ulteriore passo verso l’utente, con un carter che la protegge integralmente, diminuendo ancora di più la probabilità che possa attirare sporcizia.

