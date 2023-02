E-bike pieghevoli novità 2023: le piccole non tramontano mai

E-bike pieghevoli novità 2023. La bici che si chiude non tramonta mai e per la primavera ne arrivano alcune davvero interessanti da DYU e Ado e-bike

L’azienda di Hong Kong DYU sta per rilasciare sul mercato la nuova e-bike T1. La e-bike pieghevole novità DYu T1 ha un telaio in magnesio e alluminio con dimensioni 1520 x 545 x 1115 mm, mentre da piegata misura 850 x 480 x 780 mm. Il sistema di piegatura è con la classica apertura centrale e manubrio verso il basso. Il peso della bici elettrica è di 22,5 kg con carico massimo di 120 kg. La bici è equipaggiata con motore brushless da 250W che raggiunge la velocità massima di 25 km/h ed è dotato di sensore Torque. Il prezzo finale sarà di 999 euro.

La batteria al litio rimovibile è posizionata nel telaio sotto la sella. Ha una capacità di 36v/10,4 Ah con autonomia dichiarata di 45/50 km, tempo di ricarica intorno alle 5 ore. La T1 è dotata di trasmissione Shimano a 7 velocità e monta ruote da 20 pollici di diametro con sezione pneumatici di 2,12 pollici. I freni meccanici anteriore e posteriore, luce anteriore e reggisella aggiustabile e ammortizzato. La DYU T1 ha la certificazione IP54 quindi i suoi componenti sono resistenti agli schizzi d’acqua e alla polvere. Per approfondire maggiormente l’argomento e dare un’occhiata anche a tutti gli altri modelli aziendali, vi rimandiamo al sito dyucycle.com.

E-bike pieghevoli novità Ado su Indiegogo

ADO E-bike invece sta per lanciare sul mercato la nuova Air, una bicicletta elettrica pieghevole e leggera adatta per i percorsi cittadini. La Air è realizzata con un telaio in alluminio e ha un peso di 16 kg. Parliamo di una e-bike pieghevole novità assoluta e infatti sbarcherà su Indiegogo nei prossimi giorni. La bici è equipaggiata con motore posteriore da 250W con 37 Nm di potenza di coppia regolati da un sensore Torque.

Saranno previste due versioni, una per mercato europeo sprovvista di acceleratore secondo le norme e una internazionale con acceleratore già in dotazione. La batteria estraibile Samsung da 36 V/10 Ah è stata posizionata all’interno del tubo sella, garantisce un’autonomia fino a 100 km e può essere ricaricata in circa 5 ore. La Air è dotata di un display a colori che mostra la velocità, assistenza al motore, distanza, livello della batteria.

Non può mancare la app per smartphone con le stesse funzioni e altre aggiuntive come il blocco/sblocco della bici elettrica a distanza, navigazione e altro ancora. per quanto riguarda la trasmissione c’è la cinghia in carbonio. I freni sono idraulici, il manubrio regolabile in altezza e le ruote da 20″ con sezione gomme da 1,95″, oltre ad accessori come cavalletto e le luci all’anteriore e posteriore. La ADO Air sarà disponibile in 3 colorazioni: Ivory, Pastel blue e Indigo Grey. La campagna di crowdfunding parte il 15 febbraio 2023 sulla Indiegogo e nel frattempo è possibile iscriversi per le novità e per ottenere anche uno sconto Early Bird del 40% sull’acquisto.

E-bike pieghevoli in sconto ora

Per chi ha fretta e vuole spendere poco la e-bike pieghevole Revoe che per alcuni giorni è in promozione su Amazon con uno sconto del 13%. Si tratta di una e-bike a pedalata assistita da fuoristrada e con pneumatici fat. I freni a disco e il cambio Shimano a 6 rapporti fanno parte dell’equipaggiamento di questa e-bike. Il motore High speed a 3 velocità da 250W, si attiva rapidamente con i comandi al manubrio. L’autonomia è di 40 km, con la sua batteria rimovibile da 36V-10ah inserita sotto la sellaed ha un tempo di ricarica di 3 ore. Costo finale 755 euro, pagabili anche in 5 rate da 155 euro e quindi senza interessi.

