E invece conviene l'elettrico rispetto alla benzina…Conti alla mano, Nicola replica a Mario, il lettore che, con la sua plug-in, sostiene l'esatto contrario.

Ecco la mia esperienza personale con Be Charge

“C iao, grazie anzitutto per il lavoro che fate. Ecco la mia esperienza personale con Be Charge, per dire che a me conviene ricaricare alla colonnina pubblica e viaggiare in elettrico. Con Be Charge pago 20 euro/mese per l’abbonamento Be Premium. Il costo dell’abbonamento viene compensato dall’acquisto di una Be Card che costa 150 euro, ma vale 170 euro. Quindi resta da pagare il costo della ricarica singola, che mi costa 4,60 euro (già scontata del 40% dall’abbonamento). La singola ricarica da 4,60 euro dà diritto a 320 punti nel concorso Be Together, che ogni 6.000 punti regala 25 euro. Per raggiungere 6.000 punti servono circa 19 ricariche da 320 punti, che quindi mi costano 87 euro in totale “ .

E invece conviene l’elettrico: spendo 0,04 al km contro 0,10 al distributore

“ Sottraendo 25 euro da 87 euro, spendo quindi 62 euro per ricaricare 19 volte.

Ricaricando 19 volte con 62 euro, la singola ricarica mi costa 3,30 euro. Con una singola ricarica da 3,30 euro ricarico 12,5 kWh, quindi ricaricare mi costa 0,26 €/kWh. Con una singola ricarica da 3,30 euro percorro 80 km, quindi 0,04 €/km. Per percorrere 80 km a benzina consumo invece 4 litri, che a 1,90€/Litro, fanno 7,60 euro, ovvero 0,10 €/km. Ricapitolando: 0,04 €/km in elettrico CONTRO 0,10 €/km a benzina e 3,30 euro in elettrico CONTRO 7,60 euro a benzina . Conviene viaggiare in elettrico e non a benzina, oppure ho sbagliato qualcosa? “. Nicola Di Turi