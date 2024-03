Dove riesco a ricaricare sulla Salerno-Reggio Calabria? Andrea inizia a pianificare le vacanza estive con la sua Jeep Avenger, ricarica compresa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vado in vacanza in Calabria con la Jeep Avenger elettrica, dove riesco a ricaricare?



“Prima di tutto vorrei farvi i complimenti per come accompagnate noi sognatori di un mondo migliore nella conoscenza delle auto elettriche. E di come sta evolvendo questo settore. E poi farvi questa domanda: siccome il prossimo luglio sarei intenzionato ad andare in vacanza in Calabria con la mia famiglia a bordo della nostra Jeep Avenger elettrica.

Sapete gentilmente dirmi se ci sono colonnine di ricarica già attive o in costruzione sulla Salerno-Reggio Calabria? Grazie“. Andrea Romanelli.

Le stazioni ci sono: accertarsi che siano attive e accessibili con la nostra app

Risposta. Consultando la nostra e altre mappe dei punti di ricarica autostradali, a noi risultano sei stazioni sulla A2, ora ribattezzata Autostrada del Mediterraneo. Scendendo verso Sud: Baronissi Ovest, nel tratto salernitano, e poi Cosenza Ovest e Lamezia Ovest. Risalndo verso nord: Rosarno Est, Cosenza Est e infine Baronissi Est, di nuovo nel tratto campano. Ma anche scorrendo le mappe dei grandi gestori ci si rende conto che la situazione nell’estremo Sud della penisola è molto migliorata. Dentro e fuori autostrada e anche con stazioni ad alta potenza installate dai principali gestori, come Enel X (qui la mappa) , Eni-Be Charge (qui) e la stessa Ewiva (qui).

Quel che è importante, quando si affronta un viaggio così lungo e in zone che non si conoscono, è accertarsi che le colonnine siano effettivamente disponibili. Con la app o la card di cui disponiamo. E avere sempre un piano B nel caso in cui ci si trovi di fronte a brutte sorprese, tipo una ricarica improvvisamente fuori servizio.

Le nostre sono comunque rilevazioni a tavolino: ci affidiamo ai lettori che viaggiano da quelle parti per avere notizie dal campo.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico