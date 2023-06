Dopo la Smart una 500e o è meglio rivolgersi ad auto con batterie più capaci (e quindi autonomie più rassicuranti)? È il quesito di Fabrizio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Dopo la Smart una 500e? Faccio 95/100km al giorno, tra autostrada e città..

“M i appassiono ogni giorno di più al vostro sito, davvero complimenti! Vi ho scritto recentemente per pubblicizzare la Smart che ho deciso di vendere dopo circa 4 anni di gioie (molte) e dolori (pochi, ma rilevanti). Vi riscrivo oggi perchè i dubbi aumentano, dovendo cambiare appunto la Smart per un auto che sia compatta, ma con autonomia decisamente superiore. Sono stato a lungo convinto di passare a VW e-up, ma recentemente sto virando sulla 500e, anche e soprattutto per una questione estetica (e tech). Detto questo, la mia necessità è abbastanza chiara: si tratterebbe comunque di una seconda auto per utilizzo prevalentemente casa-lavoro. Percorro quotidianamente 95/100km, 2/3 in autostrada 1/3 urbano, vorrei stare su una soluzione ad un prezzo accessibile, ma soprattutto da dimensioni compatte. Volendo sfruttare la possibilità di parcheggio gratuito in centro a Milano “ . i appassiono ogni giorno di più al vostro sito, davvero complimenti! Vi ho scritto recentementeche ho deciso di vendere dopo circa(molte)(pochi, ma rilevanti). Vi riscrivo oggi perchè i dubbi aumentano, dovendo cambiare appunto la Smart per un auto che sia compatta, ma conSono stato a lungo convinto di passare a, ma recentemente sto virandoanche e soprattutto per una questione estetica (e tech). Detto questo, la mia necessità è abbastanza chiara: si tratterebbe comunque diper utilizzo prevalentemente casa-lavoro. Percorro quotidianamente, vorrei stare su una soluzione ad un prezzo accessibile, ma soprattutto da dimensioni compatte. Volendo sfruttare la possibilità di

Il problema è l’autonomia reale in inverno…

“ La Smart da questo punto di vista è l’auto perfetta, ma d’inverno l’autonomia è davvero troppo limitante. Ritrovandomi in diversi casi a dover viaggiare con climatizzatore spento e comunque arrivando a casa con autonomia quasi zero. E non permettendomi grosse variazioni dal percorso prestabilito. Ho la possibilità di ricaricare a casa (sono in attesa di delucidazioni su incentivi wallbox per installarne una) con anche impianto fotovoltaico. Quindi la parte economica dei consumi non mi preoccupa. Ho letto pro e contro della 500e, certo l’autonomia dovrebbe essere più che sufficiente. Ma non vorrei fare un investimento che poi mi faccia tornare al punto di partenza, con autonomia sempre ridotta all’osso d’inverno. Che cosa mi consigliate? Grazie in anticipo “ . Fabrizio Ligurgo

La 500e ha un autonomia rassicurante, solo costa…