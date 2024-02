Torna E-Day, kermesse delle Comunità Solari: domenica 3 marzo a Imola

Cresce, si arricchisce e si trasferisce da Medicina a Imola la kermesse delle Comunità Solari E-Day 2024. E’ in programma domenica 3 marzo dalle 9 alle 17 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Qui sotto il programma in dettaglio.

In chiusura di giornata la premiazione della Solar Champions League Leve4 2023, sfida “al risparmio energetico consapevole” tra tutte le Comunità Solari italiane.

Il primo appuntamento sarà invece la keynote lecture del professor Nicola Armaroli sulla transizione energetica per l’astronave Terra, e quella del professor Leonardo Setti su come le Comunità Energetiche cambieranno il paradigma di funzionamento della rete elettrica.

Il manifesto degli scienziati dell’energia pulita

A seguire la tavola rotonda dal titolo: “Gli scienziati di Energia per l’Italia incontrano la società civile” moderata dal direttore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti. Sarà l’occasione per presentare a politici nazionali, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste il manifesto elaborato dal gruppo di scienziati in 12 mesi di riflessione.

Dopo la pausa pranzo, alle 13,45 circa, tutti sul circuito dell’Autodromo per una parata di oltre 100 auto elettriche, aperta da Nicola Armaroli con la sua Model 3. Al termine, sul podio dell’Autodromo, saranno consegnati i premi ai vincitori della Solar Champions League 2023.

Solar Champions League, la sfida on line fra 28 Comunità Solari

La sfida online tra le Comunità Solari di tutta Italia è già ripartita quest’anno, con la misurazione on line di produzione e consumo di energia solare di ogni gruppo di partecipanti. Mira a promuovere l’autoconsumo collettivo e la transizione verso una società a energia pulita.

Questi i numeri della Solar Champions League 2023 che ha viste coinvolte 28 comunità solari italiane:

-420.000 kWh prodotti dagli impianti fotovoltaici delle comunità

-179.078 kWh di energia elettrica direttamente consumata dai produttori

-62.939 kWh di energia elettrica condivisa nelle comunità

Benefici ambientali per ridurre le emissioni:

-222.603 kg di anidride carbonica evitata per l’energia condivisa

-114.245 kg di anidride carbonica evitata dagli automobilisti elettrici

-336.848 kg di anidride carbonica evitata totale (28.000 alberi equivalenti)

-52.168 litri di benzina/diesel evitati

-59.703 metri cubi di gas metano evitato

