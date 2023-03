E-DAY 2023: tutto sulla mobilità elettrica il 26 a Medicina

Domenica 26 Marzo, nel cuore della Motor Valley, a Medicina in provincia, va in scena E-DAY 2023, una giornata dedicata alla mobilità elettrica e alla transizione energetica. Ideato, organizzato e promosso dal Centro delle Comunità Solari e Viaggiare in Elettrico di Cristian Loria, con la media partnership, tra gli altri, di Vaielettrico.

Dalle 9:30 fino alle 17:00 ingresso libero e porte aperte a tutti in questo contenitore di cultura eco-sostenibile. Lo scopo è educare, sensibilizzare e promuovere soluzioni. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione un’area di oltre 5000 m² e ampio parcheggio esterno per i visitatori.

Tra le attività proposte nell’evento E-DAY 2023 sono previsti:

– Test drive di auto, moto/scooter e mobilità urbana di tutti i principali brand ed area expo per mostra statica dei veicoli.

– Area moto elettriche con istruttori professionisti di guida dedicati ai bimbi.

– Area espositiva owners ( dopo aver fatto un test drive i potenziali clienti di nuovi veicoli hanno piacere di scambiare opinioni e consigli con i felici Elettromobilisti/Elettromotociclisti ).

– Interventi con ospiti speciali come divulgatori scientifici di grande calibro ed imprenditori di aziende innovative.

– Youtuber, influencer e giornalisti.

– Trattamenti auto (esterni ed interni) personalizzati come nanotecnologia ed ozono.

– E-shop

– Aziende edili per l’efficientamento energetico.

Qui sotto il dettaglio del programma convegnistico: