Distrutte sette Tesla in un salone svedese: incendio doloso?

Distrutte sette Tesla in un incendio (si sospetta doloso) in un salone del marchio americano a Malmoe, in Svezia. La Polizia indaga, esaminando le telecamere.

Distrutte sette Tesla: un altro “hater” all’opera?

Qualcuno ha preso di mira Tesla? Se lo chiede il sito americano Electrek (qui l’articolo), che negli anni ha raccontato di diversi atti dolosi contro modelli della marca di Elon Musk. Nella città scandinava l fiamme si sono scatenate nel pieno della notte, come racconta l’emittente locale SVT. Al loro arrivo i Vigili del Fuoco si sono resi conto che il fuoco aveva ormai semi-distrutto la parte di esposizione delle vetture e l’adiacente Centro-Servizi.

In tutto sono andate in fumo sette, forse otto Tesla, dislocate in luoghi diversi. Il capo dei pompieri, Marcus Kohlin, ha detto di ritenere altamente improbabile che si tratti di un incendio spontaneo, accidentale. Nell’area faceva molto freddo e non si capisce da dove sarebbe potuta partire una scintilla. Su YouTube è stato postato il video che abbiamo riprodotto sopra, piuttosto impressionante.

Tanti precedenti di gesti contro il marchio di Musk

Come dicevamo, Tesla negli anni è stata vittima di diversi episodi di vandalismo da parte di haters, oliatori del marchio americano. Molti di questi gesti sono stati ripresi ( i colpevoli identificati e puniti) grazie al Sentry Mode, le telecamere sentinella di bordo che funzionano anche quando l’auto è parcheggiata.

Ma ci sono stati anche episodi più gravi. L’anno scorso, riferisce Electrek, una Tesla Model X è stato incendiata in Germania e il proprietario si è detto convinto che il fatto fosse dovuto a “odio verso Tesla“. In un altro incidente ad Amsterdam nel 2018, due veicoli Tesla parcheggiati a circa 100 metri l’uno dall’altro sono stati dati alle fiamme da piromani. I motivi dietro a questli incidenti sono ancora sconosciuti.