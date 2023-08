Dimmi come sta la batteria o l’usato non lo compro

Dimmi come sta la batteria o l’usato non lo compro. Alessio, un lettore, l’ha preteso e solo dopo averlo ottenuto ha acquistato la sua Zoe. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

“I n meritoalla lettera del signor Franco “Ho preso una Zoe usata, ma mi ritrovo con la batteria all’86%: che cosa posso fare?” volevo fare qualche considerazione. Luglio scorso abbiamo preso una Zoe R240 da rivenditore (concessionaria Renault). Anche loro, come sovente accade, hanno fatto difficoltà a rilasciare per iscritto il dato del SOH, lo stato di salute della batteria. Ma, a seguito di mia insistenza, mi hanno mostrato sul computer dell’officina la videata dell’analisi dati della batteria. I dati dell’auto corrispondevano e mi sono fidato. Poi, appena ritirata l’auto, ho collegato un adattatore OBD e tramite PKC ho constatato che il SOH era effettivamente il 92% come da videata. Sono d’accordo con voi che i rivenditori dovrebbero fornire il dato a monte, magari indicandolo direttamente anche nell’annuncio di vendita “ . n meritodel signor“Ho preso una Zoe usata, ma mi ritrovo con la batteria all’86%: che cosa posso fare?” volevo fare qualche considerazione. Luglio scorso abbiamo preso unada rivenditore (Anche loro, come sovente accade, hanno fatto difficoltà a rilasciare per iscritto, lo stato di salute della batteria. Ma, a seguito di mia insistenza, mi hanno mostrato sul computer dell’officinaI dati dell’auto corrispondevano e mi sono fidato. Poi, appena ritirata l’auto, ho collegato une tramiteho constatato che il SOH era effettivamenteSono d’accordo con voi che i rivenditori dovrebbero fornire il dato a monte, magari indicandolo direttamente anche

Negli annunci di vendita mancano dei dati essenziali, come comprare senza sapere?

“ Ho notato che spesso negli annunci di auto elettriche mancano dati essenziali per una valutazione oggettiva. O, peggio, vengono indicati “a caso”, per ignoranza o superficialità. Ad esempio il dato “Potenza” viene spesso confuso avendo le auto elettriche una “potenza di picco” e una “potenza massima su 30 minuti” o “continua”. O perfino confondendolo con la capacità della batteria. A mio modesto avviso questo è conseguenza della resistenza psicologica insita in molti di noi ad interiorizzare il fatto che un’ auto elettrica NON È un’auto a combustione. Ma le cose cambieranno, ci vorrà un po’ ma cambieranno, anche grazie a voi “ . Alessio Zulli

Risposta. Alessio ha ragione: il mercato dell’usato elettrico è ancora acerbo ed è gestito con usi e consumi modellato sulle auto a benzina e gasolio. Noi siamo a disposizione per organizzare una campagna atta a indurre i venditori a comunicare sempre il dato dello stato di salute della batteria, il SOH. Informando quindi sulla capacità residua, in percentuali, e quindi dell’autonomia a disposizione di chi compra. Dovrebbero essere le Case a prendere l’iniziativa, affiancate dai concessionari più seri. Chi lo farà avrà da noi il massimo della visibilità.