Dilemma Model Y: nuova RWD o usata Long Range AWD?

Dilemma Model Y: meglio la versione base RWD nuova o la più potente Long Range AWD usata? Francesco deve decidere e ci chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Dilemma Model Y: una costa 40.690 euro, l’altra più potente 45 mila: quale prendo?

“Ciao, complementi e grazie per la disponibilità! La domanda è quasi tutta nell’oggetto della mia mail: meglio RWD nuova a 40.690 euro (prezzaccio), che probabilmente arriva da Berlino con anche la batteria BYD? O una Tesal AWD Long Range con cerchi da 20 pinze rosse, gomme nuove e 60.000 Km a 45.000 euro?Questo è il link dell’usata RWD, da Autoscout 24. L’unico viaggio che faccio ogni tanto è Milano-Livorno, 330 Km tutti di autostrada con la salita della Cisa. Con una Long Range riuscirei a farla tutto di un fiato? O devo fermarmi a Forte dei Marmi? Altro quesito: io posseggo un’Alfa Romeo Stelvio a benzina da 280CV con 28.000 Km. Costi a parte, gran mezzo: mi conviene aspettare almeno la Model Y nuova (Juniper)? Sono nel dubbio da più di un mese!!! Giuro che ascolterò voi. Grazie ancora“. Francesco

Manca un dato fondamentale per decidere. Il nostro parere è che…

Risposta. Manca un dato fondamentale per dare un giudizio compiuto. Ovvero un check della batteria che ci dica quanta capacità ha perso la batteria della RWD usata. E quindi quanta autonomia residua rimane nell’auto dopo 60 mila km. Il quesito, comunque, non ha una risposta univoca: dipende dalle esigenze e dalle abitudini delle persone. C’è chi non ha voglia di ricaricare troppo spesso e vuole auto più prestazionali. E chi invece, come noi, pensa che i 455 km di autonomia della Standard Range siano sufficienti. E che val la pena farsi una ricarica in più nei rari viaggi lunghi per avere un’auto che, oltre a costare meno, consuma meno (15,7 kWh/100 km contro 16,9). E ha comunque ottime prestazioni, con velocità di punta 217 km/h e 6,9″ nell’accelerazione da 0 a 100 km/h. Quanto alla nuova Tesla Model Y (Juniper è il nome di progetto), ancora non è chiaro quando arriverà. Dovrebbe avere un “ringiovanimento estetico” ispirato alle modifiche apportate alla nuova Model 3 e, pare, un pizzico di autonomia in più. Tutto sommato val la pena di aspettare.