Debutto a Modena per il Tesla Cybertruck: il rivoluzionario pick-up voluto da Elon Musk si svela in Italia nella capitale della Motor Valley, il 4 e 5 maggio.

Debutto a Modena il 4 e 5 maggio al Motor Valley Fest

Tesla ha annunciato oggi che nelle prossime settimane il Cybertruck sarà presentato in luoghi ed eventi selezionati in Europa, nell’ambito della Cyber Odyssey. E il debutto italiano è previsto appunto al Motor Valley Fest di Modena, sabato 4 e domenica 5 maggio. I fan nostrani di Tesla sono già allertati e si prevede una notevole affluenza di appassionati del marchio americano. Ma a partire da questa settimana e fino al 7 luglio, si svolgeranno oltre 100 tappe per scoprire Cybertruck in 20 paesi in tutta Europa. I luoghi e gli eventi della Cyber Odyssey sono disponibili a questo link. Tesla spiega che il design futuristico di questo veicolo decisamente insolito “trae ispirazione dall’estetica cyberpunk, in particolare quella dei film Blade Runner e La Spia Che Mi Amava. La struttura è realizzata in acciaio inossidabile laminato a freddo 30X super resistente, che offre protezione dalle ammaccature e dalla corrosione per molto tempo. Ben oltre gli standard del settore“.

La versione Cyberbeast accelera da 0 a 100 in 2,7 secondi

La versione ad alte prestazioni di Cybertruck, denominata Cyberbeast, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e mantiene la stabilità ad alte velocità. “Le sospensioni pneumatiche adattive di serie sono in grado di regolarsi in una manciata di millisecondi per ottimizzare la guida e la manovrabilità”, spiega ancora Tesla. “Grazie al sistema steer-by-wire e allo sterzo posteriore, Cyberbeast offre la maneggevolezza di un’auto sportiva e un raggio di sterzata migliore rispetto alla maggior parte delle berline. Nel pianale di carico trovano posto due prese da 120 V e una da 240 V, per permettere il collegamento ovunque ci si trovi. Per la prima volta, la tecnologia Powershare di Tesla consente il trasferimento bidirezionale dell’energia per ricaricare qualsiasi dispositivo o altri veicoli elettrici. E persino alimentare un’abitazione tramite la presa di ricarica“. Per ora, però, le apparizioni del Cybertruck sono solo dimostrative: le consegne sono limitate agli Stati Uniti. E non è ancora prevista l’importazione in Europa.