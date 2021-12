Debutto a Misano: ecco la prima Ducati elettrica

I tecnici Ducati hanno detto però che la sfida ora è mantenere questo livello di prestazioni per tutta la gara. Cosa finora impossibile senza dotare le moto di pesantissimi pacchi batteria.

Primo passo per la eDucati da strada

Attraverso l’esperienza dell’azienda in MotoE, Ducati intende acquisire le competenze per produrre una moto elettrica stradale che «sia una vera Ducati» come ha semore affermato l’amministraotre delegato Claudio Domenicali. Quindi una moto leggera, sportiva, emozionante, maneggevole «in grado di soddisfare tutti gli appassionati del marchio».