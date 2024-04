Davvero volete perder tempo a Piazza Pulita?

Davvero volete perdere tempo a discutere a Piazza Pulita con gente del genere, ci chiede Lorenzo? Noi non lo consideriamo tempo perso e pensiamo che valga sempre la pena di accettare il confronto finché si svolge entro i limiti della correttezza. E ieri sera a Piazza Pulita abbiamo avuto la possibilità di dire la nostra, pur con i limiti di ogni talk show televisivo. Potete inviare quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Ed ecco la fattura di quel che ho speso io per 85 km: 7,11 euro

“G “G entile redazione, già stavo poco bene e sentire le panzane dette da chi mente sapendo di mentire mi ha fatto stare ancora peggio. Nella concitazione del parlarsi sopra ho sentito anche un “la benzina è libertà”.

Davvero volete perdere tempo a discutere con chi dice roba del genere?

Viene davvero da sottoscrivere ciò che un lettore vi ha scritto tanto tempo fa: godiamoci i privilegi dell’auto elettrica finché siamo in pochi ad usarla e rassegniamoci a respirare le polveri sottili prodotte da chi si ostina a rifiutarla.

Per il cambiamento climatico e la CO2 la frittata è fatta, dobbiamo solo adattarci (cit. prof. Leonardo Setti).

Ecco la fattura dell’ultima ricarica; alle colonnine ne faccio davvero poche, 2-3 all’anno, quindi senza abbonamento: Km percorsi: 85 (di cui 50 in superstrada al limite di 90 km/h rigenerando molto poco in frenata), euro spesi, 7,11 meno della metà di quanto dichiarato in trasmissione al netto della tariffa errata applicata alla ricarica della 500e.

Sono così bravo io a guidare risparmiando o sono del tutto in malafede loro? „ Lorenzo Cassani

Piazza Pulita è un talk show: non potevamo pretendere di più

Risponde Massimo Degli Esposti – Gentile Lorenzo, capisco la sua delusione per non aver sentito una replica punto a punto alle tante imprecisioni dette da alcuni degli ospiti di Corrado Formigli. Forse non sono stato abbastanza tempestivo io (o aggressivo?) nel procurarmi più spazio, o sono stato troppo ligio a rispondere solo alle domande che mi andava ponendo il conduttore di volta in volta. Gentile Lorenzo, capisco la sua delusione per non aver sentitoalle tantedette da alcuni degli ospiti di. Forse non sono stato abbastanza tempestivo io (o aggressivo?) nel procurarmi più spazio, o sono stato troppo ligio a rispondere solo alle domande che mi andava ponendo il conduttore di volta in volta.

Ma sono uomo di scrittura: “bucare” il video è una virtù che va appresa e coltivata negli anni.

Tuttavia devo ringraziare lo staff di Piazza Pulita e Formigli per averci invitato e aver condotto il dibattito con professionalità. Avrebbero potuto attaccarci senza nemmeno darci la parola; in TV accade spesso e spesso accade di peggio.

Il taglio anti elettrico della trasmissione è evidente ed esplicito. Ma va bene così: viva il confronto, la pluralità di idee e perfino di linguaggio. L’importante è che nessuno sia delegittimato in partenza.

Invitandoci in trasmissione Formigli ha riconosciuto in Vaielettrico un interlocutore credibile, rappresentativo di un progetto di mobilità diverso dal suo, ma ugualmente degno di essere proposto.

Ecco quello che avremmo voluto dire

Sul capitolo consumi e costi di ricarica avrei dovuto spiegare che:

-22,2 kWh per 69 km (3,1 km per kWh, ovvero 32,25 kWh/100 km) è il consumo di un camion elettrico a pieno carico;

-per stabilire i consumi reali sarebbero stati necessari altri dati che sono stati omessi, per esempio la carica della batteria ala partenza);

-stile di guida, modalità di guida impostata, percorso, temperatura esterna, velocità media, carico influiscono sui consumi di una BEV molto più che su quelli di una ICE.

Sarebbe stato possibile e opportuno, secondo lei?

