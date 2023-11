Ad EICMA abbiamo avuto la possibilità di incontrare ed intervistare Danilo Petrucci, uno dei piloti italiani più amati. Con lui abbiamo chiacchierato di tecnologia di moto elettriche e ovviamente di alcuni momenti divertenti e paurosi della sua carriera.

Danilo Petrucci è uno dei piloti italiani più amati perché ha fatto una carriera incredibile partendo dalle derivate dalla serie e approdando in MotoGP. Nella massima categoria, a suon di risultati, è arrivato a conquistarsi una sella nel team Ducati ufficiale. Ha vinto al Mugello duellando con Dovizioso e Marquez e ha vinto di nuovo in Francia. Poi ha cambiato sport e da debuttante ha vinto una tappa della Dakar! Torna in pista, gareggia negli Stati Uniti e ora è in WSBK dove sta ottenendo ottimi risultati.

Danilo è un motociclista cresciuto a pane e benzina, ma noi abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo in un contesto particolare, ospite allo stand NIU di EICMA 2023. Approfittando della situazione abbiamo cercato di capire cosa pensa un motociclista duro e puro delle moto elettriche, cosa gli piace e cosa invece secondo lui ancora manca. Si è parlato anche di intelligenza artificiale e di guida assistita per poi finire ovviamente con gli aneddoti più divertenti e anche più spaventosi della sua carriera in moto. Insomma un’intervista tutta da guardare!

