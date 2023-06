Dalla Vespa termica al NIU elettrico: il passo è lieve

Ezio è passato dalla Vespa termica al NIU elettrico Mqi GT Evo, e-scooter paragonabile a un 125. Qui la sua esperienza e il suo bilancio, positivo, dopo 8.000 km.

di Ezio Barna

Leggo sempre con vivo interesse i vostri articoli che credo siano tra i pochi se non unici a informare correttamente le persone che stanno valutando l’acquisto di un veicolo elettrico sia a 4 che a 2 ruote.

Leggendo il vostro articolo di qualche giorno fa riguardante gli scooter elettrici vorrei raccontare la mia esperienza dopo un anno in sella a un NIU Mqi GT EVO.

Che fatica trovare un rivenditore preparato

Possedevo una Vespa 150 ET4 del 2000 e dopo 22 anni di onorato servizio necessitava di lavori che ne rendevano a mio avviso non conveniente il ripristino anche viste le limitazioni per inquinamento della mia città (prima cintura di Torino).

Approfittando degli incentivi ho iniziato a guardare cosa potesse offrire il mercato e devo dire che le informazioni corrette da ricerca web sono davvero molto limitate se non fuorvianti.

Mi son deciso a trovare qualche concessionario che trattasse questo tipo di veicoli ma anche qui… Spesso sono rivenditori di moto o auto termiche che pur trattando veicoli elettrici ne sanno davvero poco e trasmettono anche scetticismo.

Alla fine mi rivolgo a un rivenditore “storico” di questi veicoli in via Nizza a Torino, D’Orsi Moto e finalmente trovo una persona competente e disponibile a spiegarmi come realmente funzionano questi veicoli.

Nella mia realtà la scelta è ricaduta su un Niu Mqi GT Evo, all’epoca appena uscito, ma tra i più performanti.

Appena ritirato la sensazione è stata ottima, un ottimo scooter per la città e gite fuori porta.

La “formula 100” per autonomia e velocità massima

Il mio NIU elettrico percorre circa 100 km in due..con circa l’80% di batteria e ha una velocità di punta di circa 100 km/h effettivi, che sono a mio avviso una velocità più che dignitosa in ambito urbano. In più…l’app , il cruise control , le luci automatiche e un cruscotto accattivante lo fanno davvero uno scooter interessante a mio avviso.

Certo fin da subito ci sono stati problemi di “gioventù” secondo me, nel senso che sembrava che il marchio avesse introdotto sul mercato un prodotto difettoso e con il famigerato errore cod.123 che ti bloccava improvvisamente e senza preavviso.

Ma dopo vari aggiornamenti in concessionario e via OTA pare siano ad oggi risolti e devo dire che lo ricomprerei .

Il bilancio: ho speso 80 euro contro 600 con la Vespa

Certo ci sono cose di cui vanno tenute conto. Ma io lo ricarico a casa tramite semplice presa domestica e partire al mattino sempre con il” pieno” è una bella sensazione. Si trovano, con apposite app, anche colonnine per ricaricarlo in strada dal 20% al 100% in circa 3 ore …e con carica batterie esterno, che ha i suoi pro e contro come tutte le cose.

In un anno ho percorso più di 8000 km e speso di corrente circa 80 euro con i costi attuali. Con la Vespa che faceva, negli stessi percorsi, i 23 km/l e con il prezzo della benzina a 1.750 avrei speso più di 600 euro..più ovvio il bollo che ora non dovrei pagare più (Piemonte).

Spero che questa breve recensione possa essere utile a tutti quelli che si avvicinano a questo tipo di veicoli.

