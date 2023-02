Il mio anno in Niu Mqi GT? Se questa è un’avventura…

Fabio ci racconta il suo anno elettrico alla guida di un e-scooter Niu Mqi GT. Una scelta razionale della quale è soddisfatto, benchè venga da una lunga storia di passione con le moto termiche da enduro. Ma quando si mette su famiglia…

di Fabio Sardini

E’ trascorso un anno esatto dal mio passaggio ad uno scooter elettrico, utilizzato abitualmente per gli spostamenti casa-lavoro, più qualche piccola commissione.

Vista la congestione del traffico nel mio tragitto quotidiano e dovendo attraversare il centro di Verona per un totale di 30 km tra andata e ritorno senza potermi permettere il lusso di arrivare in ritardo di nemmeno un minuto, già nel 2015, spinto dalla nascita del primo figlio, decisi a malincuore di vendere la mia fidata Honda Transalp 600 del 1996 (gran moto, venduta in un paio d’ore dalla pubblicazione dell’annuncio), la seconda auto di famiglia (sostituendo la principale con una nuova) per ripiegare su un Honda SH 150i da utilizzare quotidianamente tutto l’anno.

Metto su famiglia: addio caro enduro

I mezzi pubblici non erano un’alternativa, lavorando a turni con inizio e termine ad ogni ora del giorno e della notte. Scelta azzeccata: il traffico non era più un problema e il parcheggio nemmeno, con la consapevolezza di inquinare ed intasare meno la mia città.

Certo, in inverno il freddo si sente; ma 25 minuti sono sopportabili se paragonati ai suddetti benefici. Percorsi circa 50.000 km, più 10.000 col precedente proprietario, a 15 anni di età l’SH iniziava a presentare qualche acciacco ed ho iniziato a valutarne la sostituzione, facendo più di un pensiero all’elettrico ma tentato anche, onde evitare sorprese, da un nuovo SH.

Alla fine decido, mi butto sull’elettrico. Anzi, fatto 30 facciamo 31, cambiando pure fornitore di energia elettrica con uno che mi garantiva l’approvvigionamento al 100% da rinnovabili.

Bello anche il WOW775, ma è fuori budget

Ristretto il campo ad una manciata di modelli, fatti alcuni test drive, opto alla fine per un Niu Mqi GT (pur tentato fino all’ultimo dal WOW775 che mi aveva impressionato per l’ottima ciclistica e scartato perché leggermente fuori budget).

Cerchi uno scooter elettrico? Consulta il listino interattivo di Veielettrico

Approfitto ovviamente degli incentivi, rottamo il vecchio scooter a benzina ed inizio questa nuova avventura. Che poi di avventuroso c’è poco. Se qualcuno avesse dei dubbi, il passaggio ad uno scooter elettrico, per usi e percorrenze come la mia, è praticamente indolore. Bastano 2/3 ricariche a settimana da circa 4 ore ciascuna. In un anno esatto ho percorso 7.200km, spendendo una 50ina di euro di energia elettrica. Fate voi…

Quindi l’esperienza elettrica maturata fin’ora è stata indubbiamente positiva. Certo, non avevo chissà quali pretese, solo di avere un mezzo affidabile da utilizzare nel tragitto casa-lavoro.

In un anno di utilizzo l’unico problema riscontrato sul mezzo è stato un allentamento del cannotto di sterzo, prontamente risolto in una mattinata dal concessionario.

Sospensioni rigide, prestazioni fra cinquantio e 125

Forse avrei fatto controllare una delle 2 batterie che a mio parere presenta un’autoscarica decisamente elevata rispetto all’altra. Ho temporaneamente desistito in quanto, per la diagnosi, il concessionario mi ha prospettato di dover lasciare la batteria in assistenza per 2/3 mesi e con una batteria soltanto le prestazioni sono insufficienti per il mio utilizzo.

Come esperienza di guida diciamo sufficiente: il mezzo è decisamente rigido di sospensioni ma da ex possessore di più moto da enduro, forse ero troppo abituato ad una ciclistica non paragonabile col Niu. Le prestazioni, a mio parere, sono più paragonabili ad un 50ino con l’eccezione della velocità massima che raggiunge i 70km/h. Per un utilizzo cittadino bastano e avanzano.

Ricarica e batterie: la mia soluzione fai da te

Argomento ricarica: lo scooter è dotato di un caricabatterie rapido che impiega circa 4 ore per una ricarica dal 20 al 100%.

Sotto al 20%, oltre che per la salvaguardia delle batterie, ne sconsiglio l’utilizzo in quanto raggiunto il 15% di carica lo scooter commuta in modalità di guida “e-save”, non disinseribile, tagliando la velocità a 20-25km/h.

Il problema è che tale caricabatterie è abbastanza pesante, ingombrante e non entra nel piccolo vano sottosella. Ho risolto acquistando su AliExpress, al prezzo di un centinaio di euro circa, un caricabatterie originale Niu da 5,2A che ho fissato perfettamente nel piccolo vano sottosella.

A casa quindi ricarico, più lentamente, con questo caricabatterie, lasciando lo scooter in corte collegato ad una presa esterna all’abitazione.

Il caricabatterie originale lo lascio invece sul posto di lavoro, dove posso saltuariamente ricaricare le batterie estraendole dallo scooter.