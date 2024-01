Dal fumetto alla realtà: nasce la “rossa” elettrica di Akira

Dall’estro degli spagnoli di Bel & Bel prende vita un nuovo prototipo della moto futuristica protagonista del manga-cult giapponese “Akira”. Per la prima volta completamente elettrico. Si pensa ad una edizione di serie.

Quando la creatività sposa la sostenibilità può nascere sicuramente qualcosa di interessante. Questo devono aver pensato le menti artistiche dello studio creativo Bel & Bel di Barcellona quando hanno deciso di dar vita ad un prototipo di moto full electric decisamente unico.

I catalani hanno scomodato nientemeno che il mondo fumettistico dei Manga giapponesi, costruendo un modello funzionante e a zero emissioni dell’iconica motocicletta rossa guidata dal protagonista Shotaro Kaneda in “Akira”. L’opera cyberpunk degli Anni ’80, firmata da Katsushiro Otomo, è considerata un autentico cult dagli amanti del settore.

Bolide a zero emissioni

La peculiarità del progetto dell’azienda spagnola non è tanto nella scelta del soggetto, originale sì ma non esclusivo (questo ‘bolide’ a due ruote in passato ha già ispirato alcuni special in campo motociclistico ed è stato anche riprodotto in Giappone), quanto il suo essere a propulsione del tutto elettrica. Cosa mai realizzata in precedenza, visto che al massimo si era vista una versione ibrida.

Di fatto, è una moto futuristica immaginata quarant’anni fa che diventa realtà ai giorni nostri, assorbendo la naturale evoluzione dei tempi.

Andrà sul mercato?

Da quanto riferiscono alcuni media catalani, pare che Bel & Bel non si sia limitata a creare un oggetto da esposizione ma che intenda sviluppare il suo prototipo per farne una serie limitata da poter acquistare. Si parla già di alcuni ordini in arrivo. La moto dovrebbe costare intorno ai 20.000 euro.

Verosimile o meno che le cose stiano così, la moto in questione è, e rimane, prima di tutto un oggetto artistico. Al di là della tecnologia, a colpire è soprattutto il design, eccentrico, quasi eccessivo, da fumetto Manga appunto. Vedere una moto del genere sfrecciare su strada desterebbe sicuramente molta curiosità.

L’estro di Bel & Bel

Non è la prima volta che lo studio Bel & Bel (dal cognome dei due fondatori) fa notizia con le sue opere. Fin dagli esordi, nel 2005, l’azienda si è concentrata principalmente sul riciclo di componenti di scooter e auto d’epoca per dar vita ad opere dal design originale ma anche funzionale. Come la sedia d’ufficio creata con materiali di una Vespa o il divano costruito con alcune parti dei vecchi modelli Seat.

Negli ultimi anni, poi, i designer si sono aperti al mondo dei fumetti, trovando ispirazione per riprodurre a grandezza naturale alcuni modelli di moto ben riconoscibili, come la Capsule n.9 di Bulma e la monoruota di Lunch dell’universo Dragon Ball.

Realizzazioni stupefacenti, come la ‘rossa’ di Akira.

