Dal 26 ottobre anche il bonus colonnine a imprese e professionisti

Rush finale dal ministero dell’ambiente sui bonus per le colonnine. Dopo quello del ministero delle imprese, quello dedicato alla ricarica domestica che parte il 17 ottobre (leggi), ora arriva quello destinato a imprese e professionisti. Si parte il 36 ottobre. Contributo al 40%, a disposizione 87,5 milioni.

Contributo al 40%, rimborsi dal 2021

Primo dato: il bonus è pari al 40% delle spese ammissibili. E’ retroattivo – qualche problema si è creato per il bonus dei privati che parte da ottobre 2022 – e valgono quindi le spese “sostenute successivamente al 4 novembre 2021“. Corrisponde alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358. Insomma sono passati quasi 2 anni. Attenzione le spese ammissibili sono al netto di IVA.

Le spese ammissibili

Sono queste tre le aree di spesa dove si può chiedere il rimborso

1) l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

2) la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);

3) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

Fondi e beneficiari

Le agevolazioni sono previste per le imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano e i professionisti.

Più nel dettaglio questa la ripartizione dei fondi (87,5 milioni totali):

70 milioni per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;

8,75 milioni per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;

8,75 milioni per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

Cosa si può acquistare con il bonus?

Abbiamo visto il decreto del 2021 che indica la tipologia di dispositivi acquistabili: infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi. Più nel dettaglio wallbox con un solo punto di ricarica, colonnine con due punti di ricarica.

Sono finanziate anche le infrastrutture di ricarica in corrente continua: fino a 50 kW e oltre 100 kW.

Come partecipare, si parte il 26 ottobre

Attenzione bisogna fare presto perchè “Invitalia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di ricevimento“.

Per tutte i dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata nel ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

