Avventure elettriche: 3.200 km in Europa dormendo…

Avventure elettriche: 3.200 mila km in 6 giorni, fino in Polonia, Ungheria e ritorno. È il tour in Kia e-Niro che ci racconta Pietro, che si è organizzato per dormire in auto. Quel che ha funzionato, quel che è andato storto (le ricariche…)

di Pietro Bonfanti

Vi scrivo per raccontarvi anche la mia esperienza di un viaggio lungo quest’estate: quasi 3.200 km in 6 giorni, soprattutto all’estero. Da tempo stavo programmando di tornare in pellegrinaggio a Czestochowa, in Polonia. Ne avrei approfittato al ritorno per passare a trovare alcuni parenti a Gyor in Ungheria, allungando un po’ la strada.

A casa abbiamo due auto: una Touran diesel del 2014 e una Kia e-Niro 64KWh del 2021, acquistata ad aprile 2022. Ero indeciso, poi ho optato per l’elettrica per 4 motivi:

Prima di partire Enel X Way mi ha messo i bastoni tra le ruote non permettendo più di utilizzare il suo abbonamento nelle colonnine all’estero. Ho però valutato di riuscire a fare tutto con l’abbonamento BeCharge da 500KWh. Il 10 agosto, il giorno prima di partire, ho avuto problemi però anche con BeCharge. Tutte le colonnine in Polonia presenti in app, fatta eccezione per le Ionity (posizionate in punti non di mio interesse) risultavano indisponibili . Ho chiamato per segnalare la cosa e aperto anche una segnalazione scritta, senza ricevere risposta…Rapido resoconto del viaggio. Primo giorno: Brianza – area di servizio di Hochleithen, in Austria. Circa 900 km , sfruttando solo rete Ionity. La prima notte ho dormito in macchina nell’area di servizio. In 7 ore ho consumato meno del 7% di batteria. Secondo giorno: Hochleithen – Czestochowa, passando per Katowice per verificare la disponibilità di alcune colonnine. Purtroppo alcune non funzionavano e altre si trovavano in zone private… Male Exel X, BeCharge e Nextcharge… Circa 450 km, ricaricando in Repubblica Ceca in due Lidl con carica rapida.

La seconda e terza notte (il terzo giorno non ho viaggiato) ho dormito in macchina in un parcheggio a Czestochowa, con consumi simili, cioè circa l’1% di batteria all’ora. Quarto giorno: sfrutto l’ottima rete di colonnine presenti sull’ app di EvWay per fare un rabbocco a Czestochowa, purtroppo pagato a consumo. Avevo pronto il piano B avendo installato l’app di GreenWay, operatore polacco con molte colonnine su territorio polacco e slovacco. Riparto per Auschwitz (che ho visitato) e di Gyor, passando da Repubblica Ceca e Austria. Circa 650 km, ricaricando al Lidl in Repubblica Ceca e poi sempre su rete Ionity. Quinto giorno: visita a Budapest e ritorno a Gyor, 250 km, ricaricando all’andata all’Ionity di Budapest . Qua ho avuto l’unico inconveniente del viaggio. Per problemi di tempo non ho potuto ricaricare a 25km da Gyor al ritorno. E la sera, cercando di ricaricare alle colonnine nell’app di BeCharge, ho scoperto che erano tutte nella fabbrica Aud i. Non accessibili al pubblico… Tutte tranne una lenta, che ho sfruttato. Avrei potuto ricaricare in alternativa tramite EnelX o EvWay, ma a prezzi folli, più di 1€ al KWh…

Ovviamente ho segnalato su BeCharge l’indisponibilità di alcune colonnine (tutte era impossibile…), senza ottenere feedback anche a distanza di settimane. Sesto giorno rientro Gyor-Brianza, passando dall’Austria così da sfruttare le vignette autostradali già acquistate: 900-950 km circa, ricaricando sempre su Ionity. Bilanci del viaggio: totale km effettuati: 3192. Ricariche: 500,1 KWh con BeCharge + 17,01KWh con EvWay = 517,11Kwh. Energia consumata, comprese dispersioni: 517,11Kwh + 43Kwh a casa. Costo: 157,50€ di abbonamento BeCharge (sfruttando lo sconto Tesla Club Italy) + 15,11€ EvWay + 9,89€ di ricarica a casa = 182,50€. Il tutto per un costo in ordine di marcia di 5,72€/100km!!! Non male per un percorso per l’80% autostradale, in cui ho sempre viaggiato a velocità codice. A parte rallentamenti e viaggiando a 130km/h in Polonia. Non mi sono segnato i consumi delle singole tratte, ma giusto per fare un esempio il consumo della prima di 905 km è stato di 16,0KWh/100km.

Avventure elettriche: esperienza positiva,

Esperienza assolutamente positiva. Per il futuro spero che Enel X Way torni a far utilizzare il suo abbonamento anche all’estero. In alternativa i nuovi “abbonamenti” Ionity sembrano interessanti, ma poco più costosi in Francia, Spagna e Germania e molto più costosi in tutti gli altri Stati. Conti alla mano, su una tratta mista e sfruttando anche Be Charge, il costo per 100km sarebbe comunque inferiore a quello della mia auto diesel! W l’elettrico, al di là di tutte le perplessità e le bugie che si sentono sui viaggi lunghi e sui consumi eccessivi ad alte velocità: la mia esperienza globale è stata un’altra.