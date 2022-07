Cupra naviga (anche) in elettrico con De Antonio Yachts

Cupra si tuffa in acqua, nuota insieme al cantiere De Antonio Yachts per portare a bordo di D28 Formentor due motori elettrici da 15 kW che lo trasformano in D28 Formentor e-HYBRID.

Il motore termico è ancora bello potente – siamo a 400 CV – ma può essere spento nei punti e siti più delicati come vicino alle spiagge, in aree protette e in porto dove l’aria spesso è malsana per chi lo frequenta e chi ci vive vicino. Infatti nella presentazione del sito Internet del cantiere si legge: “Una navigazione a emissioni zero in aree prossime alla costa, agli ingressi e alle uscite dei porti oltre che in aree sensibili e protette“.

Cupra porta l’elettrico a bordo degli yachts

Il marchio spagnolo del gruppo Seat (Volkswagen AG) approda in mare e allarga gli orizzonti della sua collaborazione con De Antonio Yachts, sede a Barcellona, con D28 Formentor e-HYBRID. Un matrimonio tra eccellenze motoristiche e design che nasce nel 2020 con una showboat da 400 CV che vola fino a 40 nodi.

Si punta su stile ed eleganza con le forme squadrate e i colori non convenzionali che D28 Formentor e-HYBRID sfoggia. “Amiamo sconfinare e portare le nostra performance in altri territori. De Antonio è il partner perfetto per rappresentare il carattere sfidante e unconventional del brand in un ambiente completamente diverso, in mare. Ora, con la versione ibrida D28 Formentor, che sarà ufficialmente presentato al pubblico all’inizio del 2023, stiamo per compiere un ulteriore passo avanti”. Parole di Antonino Labate, direttore strategia, sviluppo business e operazioni di Cupra.

A bordo due motori elettrici da 15 kW, autonomia di 12 miglia

I due marchi hanno lavorato insieme al design di De Antonio Yachts D28 Formentor, uno yacht ad alte prestazioni che ha trovato ispirazione in Formentor, il primo modello disegnato e sviluppato esclusivamente per Cupra.

La collaborazione ha portato all’elettrificazione della barca. Oltre al motore da 400 CV (Mercury), nel sistema di propulsione sono integrati due motori elettrici retraibili da 15 kW. Insomma un sistema duale che permette oltre la navigazione tradizionale quella elettrica.

Il powertrain è sviluppato da BlueNav. Insieme al motore tradizionale Mercury da 400hp la coppia elettrica è alimentata da un banco con massimo sei batterie per un’autonomia in modalità elettrica fino a 12 miglia, con circa due ore di navigazione a una velocità di crociera di 6 nodi e una velocità massima di 8 nodi.

