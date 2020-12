Volkswagen e Cupra a bordo di Silent-Yachts

Volkswagen e Cupra puntano sulla nautica: la prima monterà il suo sistema di propulsione elettrico nel catamarano solare degli austriaci di Silent-Yachts. Ma non è finita qui Cupra – un brand del gruppo – si occuperà anche della progettazione dello yacht che nel 2018 ha traversato l’oceano Atlantico in autonomia.

La collaborazione tra il cantiere che da dieci anni vara barche elettriche solari – un modello anche ad Ancona (leggi qui) – e il gruppo tedesco è il segnale della nuova rotta ad emissioni ridotte della nautica in alleanza con l’industria automobilistica.

Cupra progetta, Volkswagen mette il motore elettrico

Silent-Yachts svilupperà il catamarano elettrico solare sulla base del sistema MEB di Volkswagen. Su questa sinergia Michael Köhler, fondatore e CEO del marchio nautico, sottolinea: “Il Gruppo Volkswagen è uno degli attori più avanzati nel mercato delle auto elettriche e sono sicuro che insieme possiamo fare qualcosa di veramente speciale sull’acqua“. In una filiera molto più frammentata rispetto all’automotive serve un gigante che possa investire sulla ricerca.

Il prossimo catamarano elettrico solare, secondo l’azienda, offrirà “un’autonomia di crociera illimitata con sistemi di propulsione alternativi . Sarà possibile grazie al nostro sistema di generazione di energia solare che alimenta la propulsione elettrica dello yacht e garantisce il fabbisogno energetico dei servizi di bordo“.

Silent-Yacht ha venduto 12 catamarani in 3 anni più una ventina ordinati

Sono interessanti i numeri dichiarati dal cantiere austriaco: “Negli ultimi tre anni abbiamo consegnato più di una dozzina di catamarani solari e una ventina sono in agenda per il 2021”. C’è interesse del mercato per una barca che assicura autonomia: ”Nel febbraio 2018, il Silent 64 ha attraversato il Nord Atlantico in 16 giorni, senza sole per oltre una settimana”. Come? Il Silent 55 può contare su oltre 60 metri quadrati di pannelli solari con cui si naviga a 6/7 nodi di crociera. La velocità massima è di 10 con due motori di 30 Kw. Visto che si tratta di yacht da crociera è presente anche un generatore elettrico per garantire la sicurezza.

Una ricca gamma di catamarani

Bene l’annuncio, ma non sono stati divulgati dettagli tecnici sul nuovo catamarano. Ma per chi vuole acquistare un catamarano Silent c’è l’imbarazzo della scelta, la gamma del marchio è ricca con SILENT 44, SILENT 55, SILENT 60, SILENT 80 e 80 Tri-Deck con lunghezze da 13 a 24 metri. I fondatori Heike e Michael Köhler hanno navigato per 6 mila giorni e 75.000 miglia in tutto il mondo. Esperienza riversata nei cantieri di produzione.

