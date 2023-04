Consumi Spring contro Leon diesel: vince…

Consumi Spring contro la Seat Leon diesel: Marco, un lettore, le possiede entrambe e ci spiega perché (numeri alla mano) l’elettrica è più conveniente.

“

“

Di Paola

Anche se le auto alla spina hanno un prezzo di partenza ancora alto senza incentivi,nel corso della loro vita dal punto di vista del risparmio. Questo percorrendo molti km e considerando anche iMi basta dare un’occhiata al libretto di manutenzione della mia Dacia: ci sono solo controlli, sostituzione di filtri pollini, pasticche freni e batteria. Se poi tengo conto anche del silenzio,soprattutto in salita e della facilità di guida di un’auto elettrica (parere condiviso anche da mia moglie)… Quando dovrò cambiare la mia Leon, in futuro sarà ancora. Non capisco tutto questo scetticismo di molti contro le auto a batterie. Del resto anche le autodelle auto a benzina ed erano convenienti solo per chi faceva molti km. Grazi per i vostri contributi sempre molto interessanti, tanto che vi seguo spesso ancheYoutube. Marco