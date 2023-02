10mila km con la Spring: spesa…

10mila km con la Spring, pagata (grazie agli incentivi) 11.600 euro. Leopoldo traccia un primo bilancio: fa in media 7,7 km/kWh e in tutto ha speso…

di Leopoldo Anastasia

“E “E un anno e 4 mesi anch’io sono arrivato al traguardo dei miei primi 10.000 km in elettrico con la mia piccola Dacia Spring. Un’auto spartana per gli attuali standard. Ma sicuramente con tutto quel che serve per girare in città e fare qualche escursione fuori sulle statali e brevi tratti in autostrada “ . dopoanch’io sono arrivato al traguardo dei miei primiin elettrico con la mia piccola. Un’auto spartana per gli attuali standard. Ma sicuramente con tutto quel che serve per girare in città e fare qualche escursione fuori sulle statali e

10mila km con la Spring, pagata 11.600 euro con rottamazione

“ Anzi, personalmente ho percorso il 30% dei 10.000 Km proprio in autostrada. Certo non per tratti lunghi, ma ho fatto spesso il percorso Roma-Fiumicino-Roma che misura circa 80 km ed ho usato molto il condizionatore sia in estate che in inverno. I primi tempi stavo molto attento al consumo. Non tanto per l’ansia di rimanere senza carica, quanto per convincermi di aver fatto bene ad acquistare un’elettrica che mi avrebbe consentito di risparmiare e viaggiare più rilassato. A distanza di tempo sono sempre più convinto della scelta fatta. C’è da dire che la scelta è stata favorita dal fatto che ho potuto approfittare degli incentivi statali del 2021. A fronte di un prezzo di listino di €21.400 + messa su strada per la versione Plus mi hanno consentito di acquistarla ad un prezzo totale di €11.600. Comprese spese di rottamazione della mia vecchia Peugeot diesel “ .

Spesi 430 euro per 10 mila km, facendo in media 7,7 km/kWh

“ Ho tenuto nota di tutte le ricariche fatte, calcolando ogni 2.000/3.000 km i consumi per rendermi conto della reale efficienza. Ed ora che sono arrivato ai 10.000 km vi posso dire che il consumo medio è stato di 12,9 kwh/100 km, ovvero 7,7 km per kWh. E ho speso € 430 usando un abbonamento flat di Enel X. Con un’auto termica capace di percorrere 20 km con un litro, al costo medio di €1,70/litro, avrei speso €850 per gli stessi km. Anch’io credo che l’elettrico sia per molti ma non per tutti, soprattutto non per chi giudica il trasporto in Ev con il paraocchi, guardando solo i difetti e non i tanti pregi.

Tante innovazioni sono già state realizzate e molte più ne vedremo nel prossimo futuro. Assieme alla ricerca per la produzione di energia da rinnovabili sempre più efficienti e meno impattanti, ci aiuteranno a riportare il tasso d’inquinamento a livelli accettabili. Vi ringrazio per le tante preziose info che fornite “ .

