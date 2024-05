Concorso con 26 Tesla in palio by MrBeast

Concorso con 26 Tesla in palio: l’ha lanciato Jimmy Donaldson, star-conosciuto su Youtube con lo pseudonimo di MrBeast, per festeggiare il 26° compleanno.

Concorso con 26 Tesla in palio: c’è anche un Cybertruck

Eh sì, c’è YouTuber e YouTuber C’è chi chi conta i suoi follower in migliaia e chi invece può farlo in milioni. E MrBeast, classe 1998, 256 milioni di iscritti al suo canale, può contare su grandi numeri anche nei ricavi, se si è potuto permettere di festeggiare i 26 anni (il 7 maggio) con un concorso che frutterà ai vincitori 26 Tesla, una per ogni anni. Nel montepremi, accanto a 25 Model 3, c’è anche l’ultima novità di Elon Musk, quel Cybertruck che ha appena fatto il suo debutto italiano in quel di Modena.Ma non c’è da stupirsi: organizzare concorsi con montepremi da favola è la normalità per Jimmy, che può contare su altri 4 canali Youtube legati a quello principali. I cui follower, ovviamente, si contano in decine di milioni. La partecipazione Partecipare è semplice, ma purtroppo è aperta a diversi Paesi tra cui non figura l’Italia. Basta commentare il post Instagram di Mr Beast e taggare due amici. Sono ammessi i residenti di: Australia, Canada, Cile, Germania, India, Giappone, Messico, Corea del Sud, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Magari avete un cugino…

Non ti interessano le auto? Puoi tramutare in cash

La scadenza per partecipare è stata fissata al 10 maggio: quattro giorni dopo, martedì 14, Jimmy annuncerà i nomi dei 26 fortunati. Tanto per dare un’idea della potenza finanziaria del nostro, va precisato che Tesla non figura tra gli sponsor del concorso e che quindi le 26 auto in palio verranno pagate cash. Tanto più che i fortunati vincitori potranno scegliere se ritirare il veicolo o ripiegare (si fa per dire) su un assegno. Gli importi sono stati fissati in 39 mila dollari per le Model 3 e 120 mila dollari per il Cybertruck, versione Foundation Series. Quest’ultimo è omologato e venduto solo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico e quindi è verosimile che un eventuale vincitore europeo opti per la soluzione cash. Che comunque ripaga piuttosto bene dalla delusione di non poteri portare a casa l’avveniristico pick-up. Martedì sapremo, vi terremo aggiornati.