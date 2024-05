Prima Cybertruck, CATL, Volvo e Renault: settimana flash

Prima Cybertruck: bagno di folla a Modena – Batteria CATL da mille km – Economia circolare Renault – Volvo 1° nel paradiso Norvegia /Settimana flash.

Prima Cybertruck con bagno di folla a Modena

Grande successo al Motor Valley Festival di Modena per la prima apparizione italiana del Tesla Cybertruck. In una manifestazione nata per rendere omaggio ai grandi nomi della tradizione motoristica emiliana (propulsori termici, naturalmente), l’avveniristico pick-up ha un po’ rubato la scena a tutti. Esposto nelle due principali piazze della manifestazione, ha visto un continuo assedio di visitatori e turisti. Con giudizi discordanti: i più tradizionalisti l’hanno bollato come “un’americanata“, mentre una parte del pubblico (quella più giovane) l’ha giudicato affascinante. L’esposizione dura fino a domenica 5 maggio, poi via a un tour in tutta Europa con oltre 100 tappe fino al 7 luglio. I luoghi e gli eventi della Cyber Odyssey (un’altra tappa italiana è prevista a Milano) sono disponibili a questo link.

La cinese CATL presenta la batteria da mille km di autonomia

Mille km con un’auto elettrica? Secondo CATL, gigante cinese delle batterie, non è più un miraggio, ma una realtà grazie alla nuova Shenxing Plus la batteria litio-ferro-fosfato con elevata densità energetica. I mille km sono calcolati secondo i criteri di omologazione cinesi, piuttosto generosi. Ma si tratta comunque di una dimostrazione, l’ennesima, di quanto rapidamente migliori la tecnologia di cui dispongono i colossi cinesi. La batteria è è dotata di un catodo realizzato con una tecnologia a gradazione granulare, che posiziona ogni particella nanometrica in posizione ottimale per ottenere elevata densità energetica. Un materiale a nido d’ape 3D viene aggiunto all’anodo, aumentando ulteriormente la densità. E controllando in modo più efficace l’espansione del volume durante i cicli di carica e scarica. L’involucro è realizzato con un unico pezzo. La densità energetica arriva a ben 205 Wh/kg. Anche la ricarica avviene in modo molto più veloce rispetto agli standard attuali. Curioso il nome: Shenxing Plus, ovvero Più Sexy.

Prima Cybertruck e… / Incredibile Norvegia: oltre 10 mila EV vendute in aprile. E Volvo…

Incredibile Norvegia: in un Paese con poco più di 5 milioni di abitanti si continuano a vendere 10 mila auto elettriche al mese. In Italia sfioriamo i 60 milioni di cittadini e di EV se ne vendono poco più di 3 mila. In aprile per la precisione le immatricolazioni nel Paese scandinavo sono state 10.051 (+34,5% sullo stesso mese del 2023). In tutto le macchine vendute nel mese sono state 11.241 e questo dà un’idea della quota di mercato delle elettriche. Altro fatto che colpisce: la Tesla Model Y, leader indiscusso nel primo trimestre, è stata scalzata dal primo posto nelle vendite. Con solo 701 immatricolazioni, è scivolata al quarto posto. In prima posizione ora c’è la Volvo EX30 con 1.191 auto vendute, seguita dalla Volkswagen ID.4 con 986 e dalla Volkswagen ID.3 con 749.

Economia circolare auto: nel mondo Renault nasce The Remakers

Per essere più sostenibili le auto non solo devono avere motori più ‘puliti’, ma anche godere di cicli di vita più lunghi. Un tema su cui lavora da tempo Renault, che ora attraverso la società The Future Is NEUTRAL, amplia il portafoglio di attività. Lo fa integrando il business di remanufacturing dei componenti automobilistici della Refactory di Flins. Quest’attività, al centro della catena del valore dell’economia circolare dell’industria auto, ha un forte potenziale di crescita. E consentirà a Renault di diventare un player europeo indispensabile per la rigenerazione dei componenti, al servizio di tutta la filiera. Per l’occasione, assume un nuovo nome: The Remakers. “Il nostro obiettivo è aumentare l’attività del 50% entro il 2030“, spiega Rafael Tréguer, CEO di The Remakers. “A tal fine, disponiamo di tante risorse: esperienza e qualità riconosciute della nostra attività, competenze ingegneristiche associate a quelle del Gruppo Renault e piano strategico. Possiamo anche contare sulle sinergie con la Refactory di Flins, il primo sito in Europa dedicato all’economia circolare della mobilità” .