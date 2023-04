Concessionari contro l’elettrico? “Non il mio…”

Concessionari contro l’elettrico? A Marco, un lettore di Alessandria, dopo alcune esperienze effettivamente negative, è capitato il contrario. Ecco il suo racconto, con una nostra breve risposta. Per scriverci l’indirizzo è info@vaielettrico.it

di Marco Pasino

“Leggo sempre più spesso notizie e commenti sulla poca voglia di certi venditori e concessionarie di informare correttamente i clienti che vogliono passare alla mobilità elettrica. Questa mancanza di ‘interesse’, unita alle notizie catastrofistiche dei vari Porro e compagnia bella, oltre all’incertezza dei costi energetici del “bel Paese”, stanno facendo naufragare un mercato che potrebbe avere grandi potenzialità“.

Concessionari contro l’elettrico? C’è chi ti spinge verso il diesel, ma per fortuna…

“Personalmente mi sono trovato in questa condizione a metà del 2021. Complici gli incentivi statali ed una vecchia auto da rottamare, mi sono convinto a valutare la mobilità elettrica come una valida alternativa. Ho visitato quasi tutte le concessionarie con in listino almeno un modello full-electric. Ho navigato su quasi tutti i siti di settore, i blog ed ho ascoltato opinioni autorevoli e non, per farmi un’idea il più possibile neutrale. Dopo due settimane di totale immersione nell’argomento, molti dei dubbi iniziali erano ancora al loro posto. Ai fini pratici, nessuna delle concessionarie visitate era riuscita a dare risposte esaustive. In un caso addirittura mi fu proposto l’acquisto di un diesel perché, cito, “è assolutamente più pratico e dà maggiori garanzie”. Ormai quasi convinto ad abbandonare la strada dell’elettrico, mi rimaneva da onorare l’ultimo appuntamento presso la concessionaria Audi per visionare l’appena presentato Q4. Se avessi rinunciato, fatto prendere dallo sconforto, probabilmente avrei commesso il più grande errore!“.



L’Audi Q4 l’ho aspettata ben 16 mesi, ma poi…

“Qui ho trovato personale competente, preparato e propositivo. Mi sono stati illustrati tutti i vantaggi dell’elettrico ed anche le effettive differenze tra le auto tradizionali e quelle “senza motore”. Attenzione: differenze, non problematiche. Mi è stata offerta una prova su strada, tranquilla, con accanto un tecnico esperto e preparato con il solo compito di illustrarmi le caratteristiche di un’auto a suo modo innovativa. In maniera neutrale e senza enfasi di sorta. Dopo un paio di giorni sono stato invitato ad effettuare un nuovo test, senza impegno, e mi è stato proposto un piano di acquisto ‘prudente’. In grado di darmi sufficienti garanzie qualora il mercato elettrico dovesse prendere strade ‘dissestate’. Ad oggi sono felice possessore di un Q4 che, per motivi noti a tutti, è stato atteso ben 16 mesi, durante i quali il supporto della concessionaria è stato costante ed encomiabile. Al raggiunto limite operativo della mia vecchia auto, ad esempio, mi hanno offerto ritiro e rottamazione anticipata. Mettendo a disposizione un’auto analoga a quella acquistata a titolo gratuito per un intero mese“.

Concessionari contro l’elettrico? Non tutti, raccontiamo anche i casi positivi

“Sono convinto che in giro per l’Italia esistano persone come quelle da me incontrate, preparate e competenti. In grado di dare i giusti consigli ed accogliere chi vuole fare il salto nella mobilità di nuova generazione valutando insieme pro e contro. Questa mia missiva vuole essere un modo per esortare i clienti soddisfatti come me ad uscire allo scoperto. Oltre che un ringraziamento pubblico e meritato al personale dell’Audi Zentrum Alessandria. Ritengo che sia anche compito nostro accompagnare chi ha dei dubbi verso quelle persone che hanno le giuste e necessarie competenze. Evitando chi preferisce fare cassa vendendo ciò che ha i maggiori margini di guadagno, magari anche cavalcando l’onda dei detrattori dell’elettrico. Dall’altra parte della scrivania non serve solo essere bravi venditori. Bisogna essere aperti, anche critici, ma è sempre opportuno provare a trovare insieme al cliente il giusto compromesso, valutando vere esigenze e necessità. Sentirmi trattato da buon amico anziché nuovo cliente è stato veramente piacevole“.

Risposta. Diciamo che le organizzazioni dei concessionari, Federauto in testa, non sono proprio ben disposte verso l’elettrico. E anche noi abbiamo raccontato diversi casi di venditori che sconsigliavano apertamente un’auto a batterie. Ma per fortuna ci sono anche tante dealer che, come nel caso raccontato da Marco, hanno capito che il futuro è questo. Volenti e nolenti.