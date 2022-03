Concessionari scettici sull’elettrico, altro racconto. Qui non si trattava di vendere l’auto, come nel caso di Elio (una Zoe usata), ma di una ID.3 in assistenza. Vaielettrico risponde. Per contattarci, scrivete alla mail info@vaielettrico.it

Concessionari scettici: “Si può parlar male del proprio prodotto? Dove lavoro io, no”

“Da agosto sono possessore di una Volkswagen Id.3 45 kWh e di una VW e-Up e percorro giornalmente 200 km per recarmi al lavoro. Qualche giorno fa mi sono recato in concessionaria per ritirare la ID.3 dopo un atto vandalico (taglio di una gomma). La cosa che mi ha lasciato sconcertato, essendo anch’io nel mondo dell’auto e seguendo le auto elettriche, è la domanda dell’accertatore. Mi ha chiesto come mi trovo e, alla mia risposta positiva, ha espresso il suo stupore, dicendo che sono l’unico: tutti gli altri hanno problemi di spie o non si trovano bene. Mi chiedo: ma si può in un concessionario parlare male del proprio prodotto? Almeno dove lavoro io no. Grazie“. Stefano.

La Volkswagen spinge sull’EV, ma cambiare non è facile

Risposta. È vero che la ID.3 più di un problema di software (e di spie che si accendevano a casaccio) l’ha avuto. Un altro lettore che possiede questa Volkswagen, Luca Dell’Oca, ha raccontato bene la situazione in un report pubblicato pochi giorni fa. Tra info approssimative sull’autonomia residua e aggiornamenti promessi e ancora da farsi, la conclusione è stata: “Speriamo che la VW impari a fare il software come sa fare le auto“. È anche vero, però, che complessivamente il giudizio sull’auto è comunque positivo. E lo scetticismo che Stefano ha incontrato nella concessionaria Volkswagen non fa che dimostrare quant’è difficile nelle reti di vendita digerire il passaggio all’elettrico. Sarà perché l’assistenza (con relativi introiti) è molto più ridotta, sarà perché c’è da reinventarsi in un mondo nuovo, fatto più di software che di meccanica…Sarà quel che sarà, resta il fatto che lo scetticismo impera. E forse non è un caso che sia più forte in una marca come la VW che più di tutte spinge sulla conversione all’EV.

