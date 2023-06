Con influencer e simili è tutto tempo sprecato: cercano solo clic, anche a costo di mistificare la realtà, inutile replicare. È il consiglio di Sergio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Con influencer e simili inutile replicare e occuparsi di cose più serie, no?

“Sono un appassionato di auto da lunga data e vi seguo da un paio di anni per capire qualcosa di più sulle auto elettriche, in particolare sul fenomeno Tesla. Discutendo con i soliti amici, ci siamo ormai ritrovati in due fazioni: chi dice che questo Elon Musk è un genio che cambierà la storia dell’auto, e non solo. E chi invece è convinto che è solo un grande imbonitore e che prima o poi ci dimenticheremo di lui e anche di Tesla. Ma non è per questo che vi ho scritto. Vedo che vi affannate a smentire questo o quel personaggio che, per fare ascolti in televisore o dimostrare di esistere su internet, scrive sciocchezze sull’auto elettrica. Ascoltate il mio consiglio: fiato e tempo sprecato. Questi soggetti sono sempre esistiti ed esisteranno sempre, solo che con la tv o con internet (e Facebook ecc.) ha fatto il salto. Dal bar di Paese a migliaia, se non milioni, di persone che stanno lì a vedere che cosa si inventano. Datemi retta: meglio dedicarsi a cose più serie, non credete?“. Sergio Torre

Edgar, il padre di tutti gli influencer farlocchi

Risponde Mauro Tedeschini. Tra noi ce lo chiediamo sempre: che facciamo? Replichiamo o lasciamo perdere? Spesso scegliamo questa seconda strada, qualche volta (come nel caso degli improbabili viaggi di Corrado Formigli – Piazza Pulita) non ce la facciamo e replichiamo. Poi è vero che altri personaggi di cui ci siamo occupati e che oggi impazzano sui social hanno migliaia di illustri e ingegnosi predecessori nella storia. Divago un po’ (ma non tanto) consigliando a tutti la lettura di un bel libro che Einaudi ha appena aggiornato e ristampato, “L’anno dell’indiano“. È la storia di Edgar Laplante, un impostore che arrivò in Italia negli anni’20 ottenendo enorme popolarità e successo fingendosi un pellerossa Arapaho. E diventando anche un beniamino di Benito Mussolini per il suo sostegno al fascismo. La sua capacità di manipolare il prossimo (e di sedurre donne ricchissime), facendo sembrare vero quel che vero non era, ne farebbe oggi il re degli influencer. E il beniamino di molti media. Comunque grazie del consiglio, ci penseremo su.