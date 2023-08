Con 1.500 euro al mese, chi ci pensa all’auto elettrica?

Con 1.500 euro al mese è impossibile passare all’auto elettrica, dice Fidelio che oggi ha una Panda 4X4 del 2005. Ma Simone, pur da semplice impiegato, ha pianificato un percorso che in 10 anni l’ha portato al volante di una Tesla Model 3. Inviate i vostri questivi a info@vaielettrico.it.

Voi vivete in un altro mondo: gli italiani non possono permettersi più di una Panda usata

“Salve vi scrivo dalla provincia di Torino, vi seguo da circa 2 anni e mi spiace dirlo ma vivete in un altro pianeta, non vi rendete conto di come le persone vivono. Continuate a sostenere cose assurde … evitate invece il problemi di fondo … il.primo è che nessuno con 1 stipendio di 1.500 euro può permettersi un’ auto elettrica , perche a mala pena riesci a pagare le bollette.

Secondo: chi abita nei condomini non ha nessuna possibilità di ricaricare .. quando una Dacia Sanderò elettrica costerà come una normale, avrà la stessa autonomia la stessa gestione e gli stessi tempi di ricarica nonché autonomia … forse potrete sperare.

Per le manutenzioni le auto elettriche fanno paura …non vi rendete conto che nessuno è contro le auto elettriche è..che il costo rapporto qualità è troppo alto per le persone normali. Io ho una Panda 4×4 del 2005 e trovo già troppo care le auto usate sopra i 10.000 .. figurati le elettriche!!„ Fidelio Mamprino

Bravo, bis. Si tenga la sua Panda perchè altrimenti…

Risposta- Se vuole sentirsi dire “bravo, bis” eccola accontentata: continui con la sua Panda finchè regge poi si compri un’altra Ice entro il 2034 così potrà continuare a bruciare petrolio vita natural durante. Ammesso e non concesso che con i suoi 1.500 euro al mese possa permettersi anche quella, dal momento che comunque nemmeno quella è regalata.

Non entriamo nel merito delle sue osservazioni, tutte legittime e alcune pure condivisibili (però non ci dica che le manutenzioni fanno paura: è vero esattamente il contrario). Le risponderemo però con la mail di un altro lettore, grosso modo nelle sue stesse condizioni di reddito.

Fotovoltaico, accumulo & Tesla Model 3: che affare!

“A bito nella provincia di Lodi, guido in elettrico da ormai quasi 5 anni, mi piacerebbe fare un resoconto per chi è sempre stato scettico incentrando il discorso sull’aspetto economico dal quale io come molti non possiamo non tenerne conto, al di là della propria propensione al “green” o no.

Sono stato uno dei primi a prenotare una Tesla Model 3, vi leggo da molto e spesso sono intervenuto con commenti in vari vostri articoli.

Penso di poter dire che sono tra i pochi, per dire, ad essermi informato ed aver seguito per tempo, da sempre, le possibilità che l’elettrico oggi e le rinnovabili prima hanno dato nel tempo cercando di cogliere ogni possibilità offerta per sfruttare e far fruttare al meglio ciò che investivo.

Ho realizzato da prima un impianto fotovoltaico con il famoso conto energia, ne ho fatto fare uno anche ai miei genitori e quando si è avvicinato il tempo dell auto elettrica ho installato un accumulatore 18 mesi prima perché, in quel momento, era favorevole il costo, avevano appena dato la possibilità di detrarre dal 730 e regolamentata l’integrazione in impianti già esistenti.

Nel 2018 ho acquistato la Tesla Model 3 con il costo che aveva, certo non indifferente.

Già immagino i commenti, beato te che ti puo permettere di spendere e spandere a piacimento.

Sono un impiegato, ha dovuto far beni i conti delle rate

Bhe non è così. Ho dovuto fare tutto con le rate perché non dispongo e non disponevo certo delle cifre che servono per fare queste cose.

Ho dovuto pensare bene a quello che spendevo e valutare con attenzione il ritorno economico dato dal risparmio generato dall’investimento.

Sia chiaro niente di imprescindibile, ma ciò che ho fatto è valutare senza farmi condizionare da pregiudizi e tifoserie valutando i vari aspetti per quello che sono tecnicamente ed economicamente.

Contro i pregiudizi, dati alla mano

Dopo più di 10 anni posso affermare di aver fatto le scelte giuste e non riesco a capire chi osteggia l’auto elettrica, 10 anni fa i pannelli solari, pensando a prescindere che sia tutto una fregatura senza mai informarsi a fondo sugli argomenti per valutare i vari aspetti.

Non riesco proprio a capire come anche con numeri alla mano, e con l’evidenza sotto il naso si possano negare le cose. Qual è il meccanismo che separa queste persone da un sano ragionamento logico.

Per essere ancora più chiaro e trasparente sono un semplice impiegato che mai avrebbe potuto comprarsi un BMW serie 3 o 4, un mercedes classe C …o altro di quella categoria NUOVI pagare le rate e il mantenimento di un’auto del genere.

Le Comunità Energetiche? Tanti mi guardano come un povero illuso: scambiano i loro pregiudizi per un dato di fatto

Oggi mi appresto ad entrare in una comunità energetica, e con entusiasmo mi è capitato di parlarne con altre persone, anche amici. Ma dopo qualche volta mi sono reso conto che nessuno sapeva di cosa parlavo, pochissimi le avevano sentite nominare. Ciò che avviene normalmente è essere guardato dall’alto verso il basso con sano scetticismo ed essere preso per un povero illuso, quando va bene, che crede di poter risparmiare o migliorare.

Molti lo prendono come favoletta, qualcosa che si potrà fare tra anni o decenni e altri ancora quasi si arrabbiano pensando che li vuoi fregare o prendere per stupidi o creduloni e che le cose non stanno certo come le racconto.

Tutto questo accade perché la maggioranza, senza quasi rendersi conto, valutano la loro opinione come se fosse un dato di fatto „ .

