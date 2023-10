Comunità energetiche, online la mappa delle cabine

Comunità energetiche: è online la mappa interattiva delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie presenti su tutto il territorio nazionale. Comunità energetiche, tutto sul sito del GSE Lo strumento è messo a disposizione dal GSE, come previsto dal Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso (TIAD). Permette di geolocalizzare le aree convenzionali. E di verificare che i punti di connessione per cui si accede al servizio per l’autoconsumo diffuso siano localizzati nell’area convenzionale sottesa alla cabina primaria. La mappa, disponibile sulla pagina dedicata, è consultabile inserendo sia il singolo indirizzo che le relative coordinate geografiche. Permette di reperire tutte le informazioni inerenti, con ulteriori approfondimenti possibili consultando l’apposita sezionedel sito GSE. il codice univoco dell’area convenzionale;

“Siamo molto soddisfatti di questa notizia. Facilitando enormemente l’identificazione dei potenziali membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili, rappresenta un passo concreto verso lo sviluppo di queste realtà in Italia” – spiega Vito Zongoli, CEO di Senec Italia. “L’azione del GSE indica chiaramente che, nel nostro Paese, nonostante qualche lentezza normativa, la strada nella direzione delle CER è segnata. E che tutti gli enti interessati si stanno muovendo con determinazione in questa direttrice. Come per tutte le grandi novità, la macchina del cambiamento richiede i suoi tempi ed il suo rodaggio. Ma in molti, sia nel pubblico che nel privato, si stanno attrezzando per rendere il progetto delle CER attuale il prima possibile”. Secondo Senec le comunità energetiche costituiscono un tassello molto importante nella strategia europea per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità al 2030. E l’Italia in questo ambito può costituire un’apripista ed un punto di riferimento per tutta l’Europa.

