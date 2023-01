Comunità energetiche e prosumer, ARERA detta la regole

Ricordiamo che l’energia autoprodotta dai soci della comunità viene utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo sul posto e successivamente per la condivisione con i membri della comunità, mentre l’energia eventualmente in eccedenza può essere venduta anche tramite accordi di compravendita. In quest’ultimo caso è previsto un incentivo riconosciuto sul valore dell’energia condivisa.