Compro una Zoe senza batteria e poi la batteria nel compro o la noleggio. È l’idea di Davide, un lettore, per risparmiare. Ma il gioco vale la candela? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Compro una Zoe senza batteria a 4.000€ e la batteria la compro o noleggio, un affare?

“Seguo il vostro sito perché lo trovo molto interessante e ben fatto. Seguo le auto elettriche da un po,’ ma al momento non posso acquistarne una nuova e starei puntando su una usata. Avrei un quesito in merito alla Renault Zoe: ne avrei trovata una usata a 4.000 euro, ma senza batteria. E vorrei capire che cosa controllare e chiedere al rivenditore riguardo alla vettura ( stato delle componenti, motori elettrici e via discorrendo). E, se ne vale la pena (vettura in buono stato), l’acquisto di una nuova batteria o il noleggio. Vi ringrazio in anticipo per i consigli che saprete darmi, buon lavoro“. Davide Di Nicola

Sicuro che sia un affare?

Risposta. Con l’arrivo della versione con batteria da 52 kWh, a fine 2019, la Renault ha cessato la formula della vendita della Zoe con batteria a noleggio. L’interrogativo quindi è duplice: sarà possibile trovare ancora una batteria da acquistare o noleggiare? E, se sì, a che prezzo? Del tema ci siamo occupati più volte, tra i tanti segnaliamo un articolo uscito nel giugno 2020. Nel quale si spiegava che il prezzo chiesto dalla Renault era di circa 8 mila euro. E che, ovviamente, l’operazione veniva effettuata solo dai più attrezzati concessionari della marca francese. Ammesso e non concesso che una batteria si trovi, non siamo affatto convinti che il gioco valga la candela. Nel mercato dell’usato c’è un’ampia disponibilità di Zoe di seconda mano, anche con pagamenti rateali ben dilazionati.